Интерпол применил "Серебряное уведомление" по делу олигарха из Казахстана - 18.08.2025
https://1prime.ru/20250818/interpol-860848820.html
Интерпол применил "Серебряное уведомление" по делу олигарха из Казахстана
Интерпол применил "Серебряное уведомление" по делу олигарха из Казахстана - 18.08.2025, ПРАЙМ
Интерпол применил "Серебряное уведомление" по делу олигарха из Казахстана
Интерпол впервые выпустил "Серебряное уведомление", направленное на получение информации об активах доверенного лица одного из казахстанских олигархов, сообщает | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T11:55+0300
2025-08-18T11:55+0300
АЛМА-АТА, 18 авг - ПРАЙМ. Интерпол впервые выпустил "Серебряное уведомление", направленное на получение информации об активах доверенного лица одного из казахстанских олигархов, сообщает в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана. "В рамках пилотного проекта по внедрению нового инструмента по поиску и возврату активов Интерпол выпустил первое "Серебряное уведомление" Республики Казахстан. Документ направлен на получение информации об активах лица, аффилированного с одним из субъектов закона о возврате активов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте высшего надзорного органа страны. В генпрокуратуре напомнили, что в 2024 году Казахстан через комитет по возврату активов вошел в рабочую группу Интерпола по пилотному проекту. Также в нее входят более 50 стран, среди которых Россия, Великобритания, Испания, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Мальта, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Португалия, Сингапур, США, Франция и Швеция и другие. "В целом данный инструмент позволяет обмениваться информацией о незаконно приобретенных активах между всеми 196 государствами, входящими в состав Интерпола. Им предоставлена возможность отслеживать, идентифицировать и получать сведения о незаконно приобретенных активах, включая движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства", - пояснили в ведомства. В апреле правительство Казахстана сообщало, что в бюджет страны удалось вернуть незаконно приобретенных активов на 1,2 миллиарда долларов. Серебряное уведомление - это инструмент Интерпола для отслеживания и возврата активов, полученных преступным путем, в том числе через коррупцию или финансовые схемы. Идея его создания появилась в 2015 году на Генассамблее Интерпола в Кигали. Позже была сформирована экспертная группа, которая занялась разработкой механизма обмена финансовой информацией между странами. С помощью уведомления можно отслеживать, в том числе, финансирование терроризма и использование криптовалют в мошеннических целях.
финансы, казахстан, великобритания, испания, интерпол
Экономика, Финансы, КАЗАХСТАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИСПАНИЯ, Интерпол
11:55 18.08.2025
 
Интерпол применил "Серебряное уведомление" по делу олигарха из Казахстана

Интерпол впервые выпустил "Серебряное уведомление" по делу олигарха из Казахстана

АЛМА-АТА, 18 авг - ПРАЙМ. Интерпол впервые выпустил "Серебряное уведомление", направленное на получение информации об активах доверенного лица одного из казахстанских олигархов, сообщает в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.
"В рамках пилотного проекта по внедрению нового инструмента по поиску и возврату активов Интерпол выпустил первое "Серебряное уведомление" Республики Казахстан. Документ направлен на получение информации об активах лица, аффилированного с одним из субъектов закона о возврате активов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте высшего надзорного органа страны.
В генпрокуратуре напомнили, что в 2024 году Казахстан через комитет по возврату активов вошел в рабочую группу Интерпола по пилотному проекту. Также в нее входят более 50 стран, среди которых Россия, Великобритания, Испания, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Мальта, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Португалия, Сингапур, США, Франция и Швеция и другие.
"В целом данный инструмент позволяет обмениваться информацией о незаконно приобретенных активах между всеми 196 государствами, входящими в состав Интерпола. Им предоставлена возможность отслеживать, идентифицировать и получать сведения о незаконно приобретенных активах, включая движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства", - пояснили в ведомства.
В апреле правительство Казахстана сообщало, что в бюджет страны удалось вернуть незаконно приобретенных активов на 1,2 миллиарда долларов.
Серебряное уведомление - это инструмент Интерпола для отслеживания и возврата активов, полученных преступным путем, в том числе через коррупцию или финансовые схемы. Идея его создания появилась в 2015 году на Генассамблее Интерпола в Кигали. Позже была сформирована экспертная группа, которая занялась разработкой механизма обмена финансовой информацией между странами. С помощью уведомления можно отслеживать, в том числе, финансирование терроризма и использование криптовалют в мошеннических целях.
Greenpeace - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Интерпол отменил запрос на арест основателя Greenpeace*, пишут СМИ
22 июля, 21:12
 
ЭкономикаФинансыКАЗАХСТАНВЕЛИКОБРИТАНИЯИСПАНИЯИнтерпол
 
 
