Правительство Иордании утвердило соглашение об отмене виз с Россией

Правительство Иордании утвердило соглашение с Россией о взаимной отмене визовых требований, передало 17 августа государственное агентство Petra. | 18.08.2025

КАИР, 18 авг - ПРАЙМ. Правительство Иордании утвердило соглашение с Россией о взаимной отмене визовых требований, передало 17 августа государственное агентство Petra. В конце мая премьер РФ Михаил Мишустин одобрил представленный российским МИД проект соглашения между правительствами двух государств об отмене визового режима. "Кабинет министров утвердил соглашение с Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований. Решение принято в рамках укрепления двусторонних отношений между странами и создания новых возможностей, отвечающих общим интересам", - говорится в сообщении агентства. Новые правила должны вступить в силу после подписания межгосударственного соглашения. В случае окончательного утверждения документа граждане России и Иордании смогут находиться 30 дней на территории стран без необходимости получения визы в туристических целях, при этом общий срок пребывания не должен превышать 90 дней за весь год. В настоящее время граждане РФ могут оформить иорданскую визу по прилете в государство. Ее стоимость составляет приблизительно 60 долларов, а срок пребывания - один месяц.

иордания

2025

