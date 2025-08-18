Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство Иордании утвердило соглашение об отмене виз с Россией - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/iordaniya-860866809.html
Правительство Иордании утвердило соглашение об отмене виз с Россией
Правительство Иордании утвердило соглашение об отмене виз с Россией - 18.08.2025, ПРАЙМ
Правительство Иордании утвердило соглашение об отмене виз с Россией
Правительство Иордании утвердило соглашение с Россией о взаимной отмене визовых требований, передало 17 августа государственное агентство Petra. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T16:17+0300
2025-08-18T16:17+0300
экономика
россия
бизнес
иордания
михаил мишустин
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860866370_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_0f9df7f6392b65571da007bb8ef97649.jpg
КАИР, 18 авг - ПРАЙМ. Правительство Иордании утвердило соглашение с Россией о взаимной отмене визовых требований, передало 17 августа государственное агентство Petra. В конце мая премьер РФ Михаил Мишустин одобрил представленный российским МИД проект соглашения между правительствами двух государств об отмене визового режима. "Кабинет министров утвердил соглашение с Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований. Решение принято в рамках укрепления двусторонних отношений между странами и создания новых возможностей, отвечающих общим интересам", - говорится в сообщении агентства. Новые правила должны вступить в силу после подписания межгосударственного соглашения. В случае окончательного утверждения документа граждане России и Иордании смогут находиться 30 дней на территории стран без необходимости получения визы в туристических целях, при этом общий срок пребывания не должен превышать 90 дней за весь год. В настоящее время граждане РФ могут оформить иорданскую визу по прилете в государство. Ее стоимость составляет приблизительно 60 долларов, а срок пребывания - один месяц.
https://1prime.ru/20250627/rosaviatsiya-858963750.html
иордания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860866370_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_27bdd815b80e399b6a1455de93eb5f7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, иордания, михаил мишустин, мид
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ИОРДАНИЯ, Михаил Мишустин, МИД
16:17 18.08.2025
 
Правительство Иордании утвердило соглашение об отмене виз с Россией

Petra: правительство Иордании утвердило соглашение об отмене виз с Россией

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОлимпийские парк и деревня в Рио-де-Жанейро
Олимпийские парк и деревня в Рио-де-Жанейро - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 18 авг - ПРАЙМ. Правительство Иордании утвердило соглашение с Россией о взаимной отмене визовых требований, передало 17 августа государственное агентство Petra.
В конце мая премьер РФ Михаил Мишустин одобрил представленный российским МИД проект соглашения между правительствами двух государств об отмене визового режима.
"Кабинет министров утвердил соглашение с Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований. Решение принято в рамках укрепления двусторонних отношений между странами и создания новых возможностей, отвечающих общим интересам", - говорится в сообщении агентства.
Новые правила должны вступить в силу после подписания межгосударственного соглашения. В случае окончательного утверждения документа граждане России и Иордании смогут находиться 30 дней на территории стран без необходимости получения визы в туристических целях, при этом общий срок пребывания не должен превышать 90 дней за весь год.
В настоящее время граждане РФ могут оформить иорданскую визу по прилете в государство. Ее стоимость составляет приблизительно 60 долларов, а срок пребывания - один месяц.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией
27 июня, 13:19
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесИОРДАНИЯМихаил МишустинМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала