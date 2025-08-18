"Камаз" поставит Natcar 600 газомоторных тягачей

https://1prime.ru/20250818/kamaz-860852288.html

2025-08-18

2025-08-18T12:41+0300

2025-08-18T12:41+0300

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. ПАО "Камаз" поставит 600 газомоторных тягачей российскому грузоперевозчику Natcar, 300 автомобилей - до конца 2025 года, и еще столько же - до конца 2026 года, сообщил "Камаз". "Всего по условиям сделки ведущий российский автопроизводитель должен поставить Natcar 600 газомоторных седельных тягачей КАМАЗ-54901: 300 автомобилей до конца 2025-го и еще столько же до июня 2026 года. Стратегия перевозчика предполагает, что машины на сжиженном природном газе составят половину его автопарка", - сообщил "Камаз". Поставка осуществлена в рамках соглашения о развитии газомоторной техники и альтернативных видов топлива в коммерческих грузоперевозках, которое компании подписали на ПМЭФ-2025. Для компаний этот совместный проект – возможность снизить углеродный след и задать на логистическом рынке тренд на разумное экологическое поведение и сотрудничество с ответственными подрядчиками. "Камаз" располагает широкими возможностями в производстве газомоторной автотехники. Автомобили и автобусы на метане для нас давно являются обычными серийными продуктами: мощности компании позволяют производить около 8 тысяч автомобилей и 2 тысячи автобусов в год в газомоторном исполнении", – приводит "Камаз" комментарий генерального компании Сергея Когогина. КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе (СПГ) – это газомоторная версия флагмана поколения К5. Использование СПГ значительно снижает расходы владельца на топливо при запасе хода до 1600 километров на одной заправке, что позволяет отнести эту модификацию автомобиля к числу наиболее эффективных для бизнеса. Благодаря существенной экономии на топливе стоимость владения автомобилем на СПГ значительно ниже. Еще одно преимущество техники на природном газе – ее высокая экологичность.

