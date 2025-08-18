https://1prime.ru/20250818/kamchatka-860875322.html

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5 - 18.08.2025, ПРАЙМ

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5

Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 18.10 мск на Камчатке на расстоянии 360 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T18:56+0300

2025-08-18T18:56+0300

2025-08-18T18:56+0300

россия

камчатка

землетрясение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860122526_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6238a79cb42b1393ec232fc9f2b5217a.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 18.10 мск на Камчатке на расстоянии 360 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 360. Глубина (километров): 24.0. Магнитуда: 5.0", - сообщается в Telegram-канале филиала. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки - афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

https://1prime.ru/20250816/earthquake-860808074.html

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, камчатка, землетрясение