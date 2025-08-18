https://1prime.ru/20250818/kamchatka-860875322.html
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 5 зафиксирован в 18.10 мск на Камчатке на расстоянии 360 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 360. Глубина (километров): 24.0. Магнитуда: 5.0", - сообщается в Telegram-канале филиала. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки - афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
