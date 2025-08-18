https://1prime.ru/20250818/kiev-860836938.html

Неизвестные в Киеве подорвали военный автомобиль

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Неизвестные в Киеве в районе жилого массива Виноградарь подорвали военный автомобиль, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Киеве подорвали военный автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В публикации уточняется, что инцидент произошел на автостоянке в районе жилмассива Виноградарь. По предварительным данным, пострадавших нет. В администрации города заявили, что взрыв произошел на пассажирском сиденье автомобиля, "окрашенного под военный", на месте работают спецслужбы.

