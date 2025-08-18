Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Неизвестные в Киеве подорвали военный автомобиль
Неизвестные в Киеве подорвали военный автомобиль
Неизвестные в Киеве в районе жилого массива Виноградарь подорвали военный автомобиль, сообщает украинское издание "Страна.ua". | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Неизвестные в Киеве в районе жилого массива Виноградарь подорвали военный автомобиль, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Киеве подорвали военный автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В публикации уточняется, что инцидент произошел на автостоянке в районе жилмассива Виноградарь. По предварительным данным, пострадавших нет. В администрации города заявили, что взрыв произошел на пассажирском сиденье автомобиля, "окрашенного под военный", на месте работают спецслужбы.
Новости
киев
Происшествия, Киев
09:00 18.08.2025
 
Неизвестные в Киеве подорвали военный автомобиль

"Страна.ua": в Киеве неизвестные подорвали военный автомобиль

© Фото : Public Domain/President Of Ukraine Украинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Неизвестные в Киеве в районе жилого массива Виноградарь подорвали военный автомобиль, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве подорвали военный автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В публикации уточняется, что инцидент произошел на автостоянке в районе жилмассива Виноградарь.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В администрации города заявили, что взрыв произошел на пассажирском сиденье автомобиля, "окрашенного под военный", на месте работают спецслужбы.
