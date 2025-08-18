https://1prime.ru/20250818/komppromiss-860838358.html

Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта, пишет FT

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов пойти на приемлемый для украинцев компромисс по нынешней линии фронта, но не готов выводить войска из Донбасса, пишет издание Financial Times со ссылкой на источник. Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, заявил газете, что его целью на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение "продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск" из Донецка и Луганска. "Ради этого... (Зеленский - ред.) готов пойти на "удобоваримый компромисс" по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы", - говорится в материале издания. Ранее Зеленский в преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. Также он заявлял, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

