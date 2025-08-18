Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта, пишет FT - 18.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта, пишет FT
2025-08-18T09:26+0300
2025-08-18T09:26+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов пойти на приемлемый для украинцев компромисс по нынешней линии фронта, но не готов выводить войска из Донбасса, пишет издание Financial Times со ссылкой на источник. Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, заявил газете, что его целью на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение "продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск" из Донецка и Луганска. "Ради этого... (Зеленский - ред.) готов пойти на "удобоваримый компромисс" по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы", - говорится в материале издания. Ранее Зеленский в преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. Также он заявлял, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов пойти на приемлемый для украинцев компромисс по нынешней линии фронта, но не готов выводить войска из Донбасса, пишет издание Financial Times со ссылкой на источник.
Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, заявил газете, что его целью на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение "продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск" из Донецка и Луганска.
"Ради этого... (Зеленский - ред.) готов пойти на "удобоваримый компромисс" по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы", - говорится в материале издания.
Ранее Зеленский в преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. Также он заявлял, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США
