https://1prime.ru/20250818/komppromiss-860838358.html
Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта, пишет FT
Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта, пишет FT - 18.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта, пишет FT
Владимир Зеленский готов пойти на приемлемый для украинцев компромисс по нынешней линии фронта, но не готов выводить войска из Донбасса, пишет издание Financial | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T09:26+0300
2025-08-18T09:26+0300
2025-08-18T09:26+0300
политика
общество
донбасс
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
financial times
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов пойти на приемлемый для украинцев компромисс по нынешней линии фронта, но не готов выводить войска из Донбасса, пишет издание Financial Times со ссылкой на источник. Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, заявил газете, что его целью на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение "продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск" из Донецка и Луганска. "Ради этого... (Зеленский - ред.) готов пойти на "удобоваримый компромисс" по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы", - говорится в материале издания. Ранее Зеленский в преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. Также он заявлял, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860835330.html
донбасс
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , донбасс, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, financial times, всу, fox news
Политика, Общество , ДОНБАСС, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Financial Times, ВСУ, Fox News
Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта, пишет FT
FT: Зеленский готов пойти на компромисс, но не готов выводить войска из Донбасса
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов пойти на приемлемый для украинцев компромисс по нынешней линии фронта, но не готов выводить войска из Донбасса, пишет издание Financial Times со ссылкой на источник.
Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, заявил газете, что его целью на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение "продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск" из Донецка и Луганска.
"Ради этого... (Зеленский - ред.) готов пойти на "удобоваримый компромисс" по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы", - говорится в материале издания.
Ранее Зеленский в преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. Также он заявлял, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США