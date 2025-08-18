https://1prime.ru/20250818/kreditovanie-860873618.html

ЦБ отметил улучшение условий кредитования предприятий

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Условия кредитования российских предприятий в августе заметно улучшились по сравнению с предыдущими тремя кварталами, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "По результатам августовского опроса оценки предприятиями изменения условий кредитования заметно улучшились по сравнению с предыдущими тремя кварталами", - говорится в материалах ЦБ. Также отмечается, что возросла доля предприятий, сообщивших о смягчении условий кредитования на фоне снижения ключевой ставки в июле. Общий баланс оценок находится вблизи средних значений 2017-2019 годов, отмечает регулятор. Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. До конца года запланировано еще три заседания совета директоров по ключевой ставке.

