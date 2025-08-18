Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Дальнем Востоке запустят новую круизную линию - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/kruiz-860835772.html
На Дальнем Востоке запустят новую круизную линию
На Дальнем Востоке запустят новую круизную линию - 18.08.2025, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке запустят новую круизную линию
Власти Дальнего Востока договорились о создании новой круизной линии, которая соединит три региона, сообщает правительство Камчатского края. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T08:44+0300
2025-08-18T08:44+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
камчатский край
дальний восток
камчатка
олег кожемяко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860122526_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6238a79cb42b1393ec232fc9f2b5217a.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - ПРАЙМ. Власти Дальнего Востока договорились о создании новой круизной линии, которая соединит три региона, сообщает правительство Камчатского края. "Круизную линию между Камчаткой, Сахалином и Приморьем готовят к запуску на Дальнем Востоке", - говорится в пресс-релизе. На рабочем совещании губернаторы Владимир Солодов (Камчатский край) и Олег Кожемяко (Приморский край) обсудили детали проекта с участием министров туризма и представителей круизной компании. "Круизный туризм имеет огромную перспективу для наших регионов. Запуск линии позволит сделать этот вид туризма популярным, обеспечит его ценовую доступность и принесет значительный экономический эффект", - заявил Солодов. Маршрут протяженностью 10 дней будет пролегать из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Первые рейсы планируются на лето 2026 года. "Это действительно тот проект, который нужен дальневосточникам, Мы должны показать не только красоту нашей природы, но и героическое прошлое нашей державы", - подчеркнул Олег Кожемяко. В перспективе рассматривается возможность продления маршрута до стран АТР. Сейчас перед регионами стоит задача подготовки квалифицированных экскурсоводов, знающих все три территории.
https://1prime.ru/20250806/turtsiya-860383114.html
камчатский край
дальний восток
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860122526_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_97ee097173994ce52024678b4f5df18a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, камчатский край, дальний восток, камчатка, олег кожемяко
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Камчатский край, Дальний Восток, КАМЧАТКА, Олег Кожемяко
08:44 18.08.2025
 
На Дальнем Востоке запустят новую круизную линию

На Дальнем Востоке создадут новую круизную линию между Камчаткой, Сахалином и Приморьем

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - ПРАЙМ. Власти Дальнего Востока договорились о создании новой круизной линии, которая соединит три региона, сообщает правительство Камчатского края.
"Круизную линию между Камчаткой, Сахалином и Приморьем готовят к запуску на Дальнем Востоке", - говорится в пресс-релизе.
На рабочем совещании губернаторы Владимир Солодов (Камчатский край) и Олег Кожемяко (Приморский край) обсудили детали проекта с участием министров туризма и представителей круизной компании.
"Круизный туризм имеет огромную перспективу для наших регионов. Запуск линии позволит сделать этот вид туризма популярным, обеспечит его ценовую доступность и принесет значительный экономический эффект", - заявил Солодов.
Маршрут протяженностью 10 дней будет пролегать из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Первые рейсы планируются на лето 2026 года.
"Это действительно тот проект, который нужен дальневосточникам, Мы должны показать не только красоту нашей природы, но и героическое прошлое нашей державы", - подчеркнул Олег Кожемяко.
В перспективе рассматривается возможность продления маршрута до стран АТР. Сейчас перед регионами стоит задача подготовки квалифицированных экскурсоводов, знающих все три территории.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции
6 августа, 14:10
 
ЭкономикаБизнесТуризмРОССИЯКамчатский крайДальний ВостокКАМЧАТКАОлег Кожемяко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала