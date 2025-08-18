На Дальнем Востоке запустят новую круизную линию

https://1prime.ru/20250818/kruiz-860835772.html
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - ПРАЙМ. Власти Дальнего Востока договорились о создании новой круизной линии, которая соединит три региона, сообщает правительство Камчатского края. "Круизную линию между Камчаткой, Сахалином и Приморьем готовят к запуску на Дальнем Востоке", - говорится в пресс-релизе. На рабочем совещании губернаторы Владимир Солодов (Камчатский край) и Олег Кожемяко (Приморский край) обсудили детали проекта с участием министров туризма и представителей круизной компании. "Круизный туризм имеет огромную перспективу для наших регионов. Запуск линии позволит сделать этот вид туризма популярным, обеспечит его ценовую доступность и принесет значительный экономический эффект", - заявил Солодов. Маршрут протяженностью 10 дней будет пролегать из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Первые рейсы планируются на лето 2026 года. "Это действительно тот проект, который нужен дальневосточникам, Мы должны показать не только красоту нашей природы, но и героическое прошлое нашей державы", - подчеркнул Олег Кожемяко. В перспективе рассматривается возможность продления маршрута до стран АТР. Сейчас перед регионами стоит задача подготовки квалифицированных экскурсоводов, знающих все три территории.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - ПРАЙМ. Власти Дальнего Востока договорились о создании новой круизной линии, которая соединит три региона, сообщает правительство Камчатского края.
"Круизную линию между Камчаткой, Сахалином и Приморьем готовят к запуску на Дальнем Востоке", - говорится в пресс-релизе.
На рабочем совещании губернаторы Владимир Солодов (Камчатский край) и Олег Кожемяко (Приморский край) обсудили детали проекта с участием министров туризма и представителей круизной компании.
"Круизный туризм имеет огромную перспективу для наших регионов. Запуск линии позволит сделать этот вид туризма популярным, обеспечит его ценовую доступность и принесет значительный экономический эффект", - заявил Солодов.
Маршрут протяженностью 10 дней будет пролегать из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Первые рейсы планируются на лето 2026 года.
"Это действительно тот проект, который нужен дальневосточникам, Мы должны показать не только красоту нашей природы, но и героическое прошлое нашей державы", - подчеркнул Олег Кожемяко.
В перспективе рассматривается возможность продления маршрута до стран АТР. Сейчас перед регионами стоит задача подготовки квалифицированных экскурсоводов, знающих все три территории.
