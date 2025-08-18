https://1prime.ru/20250818/kuba-860831977.html

Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение"

Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение" - 18.08.2025, ПРАЙМ

Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение"

Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение", сообщила РИА Новости глава Кубинского института музыки Индира Фахардо. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T03:53+0300

2025-08-18T03:53+0300

2025-08-18T03:53+0300

экономика

москва

куба

московская область

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860831977.jpg?1755478421

ГАВАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение", сообщила РИА Новости глава Кубинского института музыки Индира Фахардо. "Мы надеемся на победу", - заявила собеседница агентства. При этом она отметила, что участие в культурном обмене с большим количеством стран в рамках конкурса – само по себе приз. Ранее кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко"). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

москва

куба

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, куба, московская область, владимир путин