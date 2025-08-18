https://1prime.ru/20250818/kuba-860831977.html
Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение"
Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение" - 18.08.2025, ПРАЙМ
Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение"
Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение", сообщила РИА Новости глава Кубинского института музыки Индира Фахардо. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T03:53+0300
2025-08-18T03:53+0300
2025-08-18T03:53+0300
экономика
москва
куба
московская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860831977.jpg?1755478421
ГАВАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение", сообщила РИА Новости глава Кубинского института музыки Индира Фахардо.
"Мы надеемся на победу", - заявила собеседница агентства.
При этом она отметила, что участие в культурном обмене с большим количеством стран в рамках конкурса – само по себе приз.
Ранее кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко").
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
москва
куба
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, куба, московская область, владимир путин
Экономика, МОСКВА, КУБА, Московская область, Владимир Путин
Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение"
Глава института музыки Фахардо: Куба надеется на победу в конкурсе "Интервидение"
ГАВАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Куба рассчитывает на победу в конкурсе "Интервидение", сообщила РИА Новости глава Кубинского института музыки Индира Фахардо.
"Мы надеемся на победу", - заявила собеседница агентства.
При этом она отметила, что участие в культурном обмене с большим количеством стран в рамках конкурса – само по себе приз.
Ранее кубинская певица Сулема Иглесиас Саласар рассказала РИА Новости, что исполнит на конкурсе "Интервидение" песню Guaguancó ("Гуагуанко").
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".