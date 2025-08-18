Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кузбассе экс-сотрудник больницы получил девять лет за взятки - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/kuzbass-860832670.html
В Кузбассе экс-сотрудник больницы получил девять лет за взятки
В Кузбассе экс-сотрудник больницы получил девять лет за взятки - 18.08.2025, ПРАЙМ
В Кузбассе экс-сотрудник больницы получил девять лет за взятки
Бывший начальник отдела материально-технического снабжения одной из больниц в Кузбассе получил девять лет строгого режима за взятки, сообщают пресс-службы... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T05:51+0300
2025-08-18T05:51+0300
общество
экономика
кузбасс
кемеровская область
кемерово
ск рф
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860832670.jpg?1755485470
КЕМЕРОВО, 18 авг – ПРАЙМ. Бывший начальник отдела материально-технического снабжения одной из больниц в Кузбассе получил девять лет строгого режима за взятки, сообщают пресс-службы следственного управления СК, прокуратуры и УФСБ по Кемеровской области. "Установлено, что… с декабря 2018 по август 2022 года осужденный получал от директоров различных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей взятки за помощь в создании благоприятных условий для заключения договоров на покупку товаров и услуг, поставляемых и оказываемых их фирмами. В общей сложности мужчина получил от двух директоров коммерческих организаций и двоих предпринимателей свыше 1 миллиона 500 тысяч рублей", – сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Уточняется, что о коррупционной договоренности стало известно сотрудникам УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кузбассу. После проведения совместных оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы. Фигурант был арестован. В ходе следствия на имущество и его деньги наложен арест на сумму более 24 миллионов рублей. Ведомства не называют имени фигуранта, но, по данным информированного источника, речь идет о бывшем сотруднике областной больницы Павле Бойко. "Вину в совершении преступления подсудимый признал частично", – уточнили в пресс-службе прокуратуры. Суд признал обвиняемого виновным. "Центральный районный суд города Кемерово признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима, штрафу 17 миллионов рублей", – сообщили в пресс-службе УФСБ. В прокуратуре региона отметили, что на данный момент приговор суда в законную силу не вступил. "Действиям взяткодателей также дана уголовно-правовая оценка", – добавили в надзорном ведомстве.
кузбасс
кемеровская область
кемерово
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , кузбасс, кемеровская область, кемерово, ск рф, мвд
Общество , Экономика, КУЗБАСС, Кемеровская область, КЕМЕРОВО, СК РФ, МВД
05:51 18.08.2025
 
В Кузбассе экс-сотрудник больницы получил девять лет за взятки

Экс-сотрудник больницы в Кузбассе получил девять лет за взятки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КЕМЕРОВО, 18 авг – ПРАЙМ. Бывший начальник отдела материально-технического снабжения одной из больниц в Кузбассе получил девять лет строгого режима за взятки, сообщают пресс-службы следственного управления СК, прокуратуры и УФСБ по Кемеровской области.
"Установлено, что… с декабря 2018 по август 2022 года осужденный получал от директоров различных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей взятки за помощь в создании благоприятных условий для заключения договоров на покупку товаров и услуг, поставляемых и оказываемых их фирмами. В общей сложности мужчина получил от двух директоров коммерческих организаций и двоих предпринимателей свыше 1 миллиона 500 тысяч рублей", – сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Уточняется, что о коррупционной договоренности стало известно сотрудникам УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кузбассу. После проведения совместных оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы.
Фигурант был арестован. В ходе следствия на имущество и его деньги наложен арест на сумму более 24 миллионов рублей.
Ведомства не называют имени фигуранта, но, по данным информированного источника, речь идет о бывшем сотруднике областной больницы Павле Бойко.
"Вину в совершении преступления подсудимый признал частично", – уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Суд признал обвиняемого виновным.
"Центральный районный суд города Кемерово признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима, штрафу 17 миллионов рублей", – сообщили в пресс-службе УФСБ.
В прокуратуре региона отметили, что на данный момент приговор суда в законную силу не вступил.
"Действиям взяткодателей также дана уголовно-правовая оценка", – добавили в надзорном ведомстве.
 
ЭкономикаОбществоКУЗБАССКемеровская областьКЕМЕРОВОСК РФМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала