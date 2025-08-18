https://1prime.ru/20250818/lenta-860845546.html

"Лента" внедрит новую автоматизированную систему пополнения запасов на сети

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" начинает внедрение новой системы пополнения запасов на сети от российской компании-разработчика программного обеспечения Napoleon IT, говорится в сообщении "Ленты". "Группа Лента" и компания-разработчик Napoleon IT начали реализацию масштабного проекта по автоматизации управления товарными запасами. В рамках проекта внедряется система пополнения запасов - Napoleon AI-Driven Replenishment", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что предыдущий поставщик системы F&R (Forecasting & Replenishment) покинул российский рынок. В компании рассказали, что для перехода на новую систему был проведен отбор технологических партнеров на российском рынке. "Особое внимание уделялось возможностям автоматизации процессов пополнения - этот блок требовал значительного обновления, так как в текущей версии зависит от множества ручных корректировок и не соответствует масштабу и динамике бизнеса", - добавляется в сообщении. Отмечается, что выбранная платформа Napoleon AI-Driven Replenishment уже на первом этапе должна покрыть около 60% операционных потребностей сети. В компании уточнили, что проект будет реализован поэтапно в течение двух лет. Сначала новую систему внедрят в магазинах "Супер Лента". Далее решение будет масштабировано на другие форматы группы. "Такой подход позволяет постепенно адаптировать решение к бизнес-процессам и минимизировать операционные риски", - подчеркивается в сообщении. "Группа Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. По итогам первого полугодия текущего года компания открыла 506 магазинов у дома, четыре гипермаркета, 33 супермаркета и 135 магазинов дрогери.

