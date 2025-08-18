Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лента" внедрит новую автоматизированную систему пополнения запасов на сети - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/lenta-860845546.html
"Лента" внедрит новую автоматизированную систему пополнения запасов на сети
"Лента" внедрит новую автоматизированную систему пополнения запасов на сети - 18.08.2025, ПРАЙМ
"Лента" внедрит новую автоматизированную систему пополнения запасов на сети
Ритейлер "Лента" начинает внедрение новой системы пополнения запасов на сети от российской компании-разработчика программного обеспечения Napoleon IT, говорится | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T10:56+0300
2025-08-18T10:56+0300
экономика
технологии
бизнес
россия
"лента"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860845378_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8ca974dbc4c211563fe98ec930331c6d.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" начинает внедрение новой системы пополнения запасов на сети от российской компании-разработчика программного обеспечения Napoleon IT, говорится в сообщении "Ленты". "Группа Лента" и компания-разработчик Napoleon IT начали реализацию масштабного проекта по автоматизации управления товарными запасами. В рамках проекта внедряется система пополнения запасов - Napoleon AI-Driven Replenishment", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что предыдущий поставщик системы F&amp;R (Forecasting &amp; Replenishment) покинул российский рынок. В компании рассказали, что для перехода на новую систему был проведен отбор технологических партнеров на российском рынке. "Особое внимание уделялось возможностям автоматизации процессов пополнения - этот блок требовал значительного обновления, так как в текущей версии зависит от множества ручных корректировок и не соответствует масштабу и динамике бизнеса", - добавляется в сообщении. Отмечается, что выбранная платформа Napoleon AI-Driven Replenishment уже на первом этапе должна покрыть около 60% операционных потребностей сети. В компании уточнили, что проект будет реализован поэтапно в течение двух лет. Сначала новую систему внедрят в магазинах "Супер Лента". Далее решение будет масштабировано на другие форматы группы. "Такой подход позволяет постепенно адаптировать решение к бизнес-процессам и минимизировать операционные риски", - подчеркивается в сообщении. "Группа Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. По итогам первого полугодия текущего года компания открыла 506 магазинов у дома, четыре гипермаркета, 33 супермаркета и 135 магазинов дрогери.
https://1prime.ru/20250729/kassatsiya-860055688.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860845378_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9707427216759d62ee1ed99fb7e83952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, "лента"
Экономика, Технологии, Бизнес, РОССИЯ, "Лента"
10:56 18.08.2025
 
"Лента" внедрит новую автоматизированную систему пополнения запасов на сети

Ритейлер "Лента" внедрит новую систему пополнения запасов от Napoleon IT

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" начинает внедрение новой системы пополнения запасов на сети от российской компании-разработчика программного обеспечения Napoleon IT, говорится в сообщении "Ленты".
"Группа Лента" и компания-разработчик Napoleon IT начали реализацию масштабного проекта по автоматизации управления товарными запасами. В рамках проекта внедряется система пополнения запасов - Napoleon AI-Driven Replenishment", - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что предыдущий поставщик системы F&R (Forecasting & Replenishment) покинул российский рынок.
В компании рассказали, что для перехода на новую систему был проведен отбор технологических партнеров на российском рынке. "Особое внимание уделялось возможностям автоматизации процессов пополнения - этот блок требовал значительного обновления, так как в текущей версии зависит от множества ручных корректировок и не соответствует масштабу и динамике бизнеса", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что выбранная платформа Napoleon AI-Driven Replenishment уже на первом этапе должна покрыть около 60% операционных потребностей сети.
В компании уточнили, что проект будет реализован поэтапно в течение двух лет. Сначала новую систему внедрят в магазинах "Супер Лента". Далее решение будет масштабировано на другие форматы группы.
"Такой подход позволяет постепенно адаптировать решение к бизнес-процессам и минимизировать операционные риски", - подчеркивается в сообщении.
"Группа Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. По итогам первого полугодия текущего года компания открыла 506 магазинов у дома, четыре гипермаркета, 33 супермаркета и 135 магазинов дрогери.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Кассация одобрила взыскание в пользу "Ингосстраха" из-за пожара в "Ленте"
29 июля, 11:14
 
ЭкономикаТехнологииБизнесРОССИЯ"Лента"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала