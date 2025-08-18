Жительница Чувашии выиграла 33 миллиона рублей в лотерее "Мечталлион"

https://1prime.ru/20250818/mechtallion-860835168.html

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Жительница Чувашской республики Анжелика стала одним из трех суперпобедителей тиража №150 лотереи "Мечталлион", которые разделили 3 августа суперприз 100 миллионов рублей, и выиграла более 33 миллионов рублей, купив последний билет на кассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная лотерея". "Первая примета – последний билет на кассе. Я обычно покупаю билеты в магазине "Магнит". В этот раз увидела, что остался всего один, последний. Я сначала его взяла, потом положила обратно, но все-таки решила купить", - передали в компании слова победительницы. Женщина также рассказала, что сообщение о выигрыше увидела только во вторник и "не поверила". "Я верила, что когда-нибудь это произойдёт, потому что заслужила, можно сказать. Гороскоп мне всегда говорил, что для Весов август будет финансово благоприятным. И рука чесалась очень сильно две недели. Я даже маме сказала, что рука чешется, наверное, из-за нервов. А в дни перед выигрышем совсем невозможно чесалась", – добавила Анжелика. Женщина работает контролером отдела технического контроля на региональной фабрике дверей. Победительница рассказала, что на выигрыш планирует купить детям квартиру, а себе дачу.

