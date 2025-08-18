https://1prime.ru/20250818/med-860839747.html
Цена меди снижается после роста предыдущей недели
2025-08-18T09:35+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди после роста прошлой недели новую открывает снижением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.27 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,33% относительно предыдущего закрытия, до 4,4775 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущей недели котировки металла выросли в цене на 0,65%, в частности, за пятницу его цена поднялась на 0,29%. А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,08%, до 9 773,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,48%, до 2 607 долларов, цинка - на 1,88%, до 2 795 долларов. Мировые рынки будут оценивать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле позднее на этой неделе, из которой можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики. Это может повлиять в том числе на котировки меди.
