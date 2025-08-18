Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена меди снижается после роста предыдущей недели - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/med-860839747.html
Цена меди снижается после роста предыдущей недели
Цена меди снижается после роста предыдущей недели - 18.08.2025, ПРАЙМ
Цена меди снижается после роста предыдущей недели
Стоимость меди после роста прошлой недели новую открывает снижением, свидетельствуют данные торгов. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T09:35+0300
2025-08-18T09:35+0300
экономика
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83957/15/839571592_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c3ca60152b83fbf55d04c7e40397e3b3.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди после роста прошлой недели новую открывает снижением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.27 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,33% относительно предыдущего закрытия, до 4,4775 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущей недели котировки металла выросли в цене на 0,65%, в частности, за пятницу его цена поднялась на 0,29%. А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,08%, до 9 773,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,48%, до 2 607 долларов, цинка - на 1,88%, до 2 795 долларов. Мировые рынки будут оценивать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле позднее на этой неделе, из которой можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики. Это может повлиять в том числе на котировки меди.
https://1prime.ru/20250818/zoloto-860838525.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83957/15/839571592_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_d30f12cf06efcb56967060ada0e39343.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex
09:35 18.08.2025
 
Цена меди снижается после роста предыдущей недели

Стоимость меди после роста прошлой недели новая открывает снижением

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроизводство цветных металлов в Свердловской области
Производство цветных металлов в Свердловской области - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди после роста прошлой недели новую открывает снижением, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.27 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,33% относительно предыдущего закрытия, до 4,4775 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам предыдущей недели котировки металла выросли в цене на 0,65%, в частности, за пятницу его цена поднялась на 0,29%.
А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,08%, до 9 773,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,48%, до 2 607 долларов, цинка - на 1,88%, до 2 795 долларов.
Мировые рынки будут оценивать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле позднее на этой неделе, из которой можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики.
Это может повлиять в том числе на котировки меди.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Цена на золото поднимается на фоне снижения доходности госбондов США
09:26
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАДжером ПауэллComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала