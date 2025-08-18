Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Коалиция желающих" сдаст Зеленского, заявил Медведчук - 18.08.2025
"Коалиция желающих" сдаст Зеленского, заявил Медведчук
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Так называемая коалиция желающих в обозримом будущем обязательно сдаст Владимира Зеленского, не имеющего никакого влияния из-за своей нелегитимности, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По его мнению, европейские спонсоры войны будут всячески пытаться сорвать урегулирование и обсуждение вопроса территорий, предложенное президентом США Дональдом Трампом, так как им важно продолжать боевые действия и зарабатывать на них. "Коалиции желающих войны" наплевать на украинцев и их мнение, они будут отстаивать свои низменные интересы, для чего опять будут использовать Зеленского… Сдадут ли европейские хозяева наркофюрера, записав украинский конфликт в убытки, или будут бороться за его рентабельность? В Европе нет единого мнения по этому поводу. Так что Зеленского обязательно сдадут, если не в ближайшее время, то в обозримом будущем. В Европе начинают подозревать, что им подсунули тухлый товар в виде хунты нелегитимного, и от него надо избавляться", - подчеркнул Медведчук. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в понедельник американский лидер Дональд Трамп будет обсуждать с Владимиром Зеленским территориальный вопрос. Газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что Трамп сообщил европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения. При этом госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье опроверг сообщения о поддержке США передачи всего Донбасса под контроль Москвы. В то же время он отметил, что подобные решения должна принимать украинская сторона в зависимости от того, "на что они готовы пойти и что хотят получить". Сам же Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием Трампа и президента России Владимира Путина.
"Коалиция желающих" сдаст Зеленского, заявил Медведчук

Медведчук: коалиция желающих сдаст Зеленского в обозримом будущем

