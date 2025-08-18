https://1prime.ru/20250818/mishustin-860846085.html
Мишустин поручил завершить подготовку к новому учебному году в срок
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Все мероприятия в рамках подготовки к новому учебному году в России необходимо завершить в срок, подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вопросы подготовки к началу учебного года обсуждались в понедельник на совещании главы кабмина с вице-премьерами. Замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко доложил о ходе подготовки образовательной инфраструктуры. "Все мероприятия надо завершить в срок, чтобы ребята, дети, студенты пришли в комфортные современные школы, учебные заведения и продолжали там достойно учиться в самых профессионально организованных условиях. В том числе и чтобы все необходимое для наших педагогов было введено в срок. Так что у нас совсем немножко времени", - сказал Мишустин. Он попросил Чернышенко держать на контроле ситуацию в этой сфере.
