Мишустин поручил завершить подготовку к новому учебному году в срок - 18.08.2025
Мишустин поручил завершить подготовку к новому учебному году в срок
2025-08-18T11:03+0300
общество
россия
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Все мероприятия в рамках подготовки к новому учебному году в России необходимо завершить в срок, подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вопросы подготовки к началу учебного года обсуждались в понедельник на совещании главы кабмина с вице-премьерами. Замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко доложил о ходе подготовки образовательной инфраструктуры. "Все мероприятия надо завершить в срок, чтобы ребята, дети, студенты пришли в комфортные современные школы, учебные заведения и продолжали там достойно учиться в самых профессионально организованных условиях. В том числе и чтобы все необходимое для наших педагогов было введено в срок. Так что у нас совсем немножко времени", - сказал Мишустин. Он попросил Чернышенко держать на контроле ситуацию в этой сфере.
общество , россия, михаил мишустин, дмитрий чернышенко
Общество , РОССИЯ, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко
11:03 18.08.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Чернышенко сообщил о подготовке системы образования к новому учебному году
Заголовок открываемого материала