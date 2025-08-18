https://1prime.ru/20250818/mishustin-860846085.html

Мишустин поручил завершить подготовку к новому учебному году в срок

Мишустин поручил завершить подготовку к новому учебному году в срок - 18.08.2025, ПРАЙМ

Мишустин поручил завершить подготовку к новому учебному году в срок

Все мероприятия в рамках подготовки к новому учебному году в России необходимо завершить в срок, подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T11:03+0300

2025-08-18T11:03+0300

2025-08-18T11:03+0300

общество

россия

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860845126_0:155:3086:1891_1920x0_80_0_0_dc52abd9ef8d21997fe8f89af72455c2.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Все мероприятия в рамках подготовки к новому учебному году в России необходимо завершить в срок, подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вопросы подготовки к началу учебного года обсуждались в понедельник на совещании главы кабмина с вице-премьерами. Замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко доложил о ходе подготовки образовательной инфраструктуры. "Все мероприятия надо завершить в срок, чтобы ребята, дети, студенты пришли в комфортные современные школы, учебные заведения и продолжали там достойно учиться в самых профессионально организованных условиях. В том числе и чтобы все необходимое для наших педагогов было введено в срок. Так что у нас совсем немножко времени", - сказал Мишустин. Он попросил Чернышенко держать на контроле ситуацию в этой сфере.

https://1prime.ru/20250818/chernyshenko-860843261.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, михаил мишустин, дмитрий чернышенко