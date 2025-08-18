ЦБ выпустит памятную монету с изображением кургана "Саур-Могила"

https://1prime.ru/20250818/moneta-860846243.html

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Банк России 18 августа выпускает памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 50 рублей с изображением военно-исторического музейного комплекса "Саур-Могила", сообщил регулятор. "Банк России 18 августа 2025 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 50 рублей с изображением военно-исторического музейного комплекса "Саур-Могила" (каталожный № 5716-0002). Саур-Могила - это курган в Донецкой области высотой 277,9 метра, который имел важное стратегическое значение в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что курган был освобожден от немецких захватчиков в августе 1943 года после длительных кровопролитных боев. Монета имеет форму круга диаметром 28 миллиметров. Она комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями "50 рублей", повторяющимися дважды и разделенными звездочками. На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней части - "2025". Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба, переходящие на диск. В центре диска расположены число "50" и надпись "рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "50" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение фрагмента мемориального комплекса "Саур-Могила", на кольце по окружности имеются рельефные надписи, разделенные точками: в верхней части - "Год защитника Отечества", в нижней части - "Саур-Могила". Тираж монеты - один миллион экземпляров.

