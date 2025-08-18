Банк России выпустит монеты в честь 50-летия основания Когалыма

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-18T12:37+0300
2025-08-18T12:37+0300
банк россии
финансы
банки
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Банк России 19 августа выпустит в обращение памятные монеты серии "Города", посвященную 50-летию основания города Когалыма, из драгоценных металлов, сообщает регулятор. "Банк России 19 августа 2025 года выпускает в обращение памятные монеты "50-летие основания Когалыма" серии "Города". Этот город в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре известен как центр добычи и переработки нефти", - говорится в сообщении. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Золотая монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 грамма, или половина тройской унции, проба - 999) имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 рубля", "100 рублей", дата "2025 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне трёхрублёвой монеты расположены рельефное изображение скульптурной композиции "Слава труду", посвященной первооткрывателям когалымской нефти, первопроходцам Тюменского Севера, на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений нефтяной вышки и станка-качалки. Нижнюю часть монеты на оборотной стороне пересекает рельефная орнаментальная полоса; имеются надписи: вверху по окружности - "Когалым", внизу слева в круглой рамке в две строки - "50 лет". На оборотной стороне монеты номиналом 100 рублей расположены рельефные изображения: в центре - скульптурной композиции "Капля жизни", слева - храма святой мученицы Татианы, справа - городских домов; нижнюю часть монеты пересекает рельефная орнаментальная полоса; имеются надписи: вверху по окружности - "Когалым", внизу в круглой рамке в две строки - "50 лет". Монеты изготовлена улучшенным качеством ("пруф"), тираж по - 3 тысячи экземпляров каждая, уточнил регулятор.
финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
12:37 18.08.2025
 
Банк России выпустит монеты в честь 50-летия основания Когалыма

Банк России
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Банк России 19 августа выпустит в обращение памятные монеты серии "Города", посвященную 50-летию основания города Когалыма, из драгоценных металлов, сообщает регулятор.
"Банк России 19 августа 2025 года выпускает в обращение памятные монеты "50-летие основания Когалыма" серии "Города". Этот город в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре известен как центр добычи и переработки нефти", - говорится в сообщении.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров.
Золотая монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 грамма, или половина тройской унции, проба - 999) имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 рубля", "100 рублей", дата "2025 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне трёхрублёвой монеты расположены рельефное изображение скульптурной композиции "Слава труду", посвященной первооткрывателям когалымской нефти, первопроходцам Тюменского Севера, на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений нефтяной вышки и станка-качалки.
Нижнюю часть монеты на оборотной стороне пересекает рельефная орнаментальная полоса; имеются надписи: вверху по окружности - "Когалым", внизу слева в круглой рамке в две строки - "50 лет".
На оборотной стороне монеты номиналом 100 рублей расположены рельефные изображения: в центре - скульптурной композиции "Капля жизни", слева - храма святой мученицы Татианы, справа - городских домов; нижнюю часть монеты пересекает рельефная орнаментальная полоса; имеются надписи: вверху по окружности - "Когалым", внизу в круглой рамке в две строки - "50 лет".
Монеты изготовлена улучшенным качеством ("пруф"), тираж по - 3 тысячи экземпляров каждая, уточнил регулятор.
Банк России
 
 
