https://1prime.ru/20250818/mongoliya-860876217.html

Мишустин обсудил с премьером Монголии совместные проекты

Мишустин обсудил с премьером Монголии совместные проекты - 18.08.2025, ПРАЙМ

Мишустин обсудил с премьером Монголии совместные проекты

Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром совместные проекты двух стран в энергетике, транспорте и... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T19:24+0300

2025-08-18T19:24+0300

2025-08-18T19:24+0300

экономика

россия

монголия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/83700/95/837009549_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_862b59e131a7b15730d114811f93fd9c.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром совместные проекты двух стран в энергетике, транспорте и других сферах, сообщается на сайте кабмина РФ. Российский и монгольский премьеры провели телефонный разговор, отмечено в сообщении. "Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-монгольского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено совместным проектам в энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях", - сообщили в российском кабмине.

https://1prime.ru/20250815/mishustin-860748314.html

монголия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, монголия, михаил мишустин