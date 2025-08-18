Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин обсудил с премьером Монголии совместные проекты - 18.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250818/mongoliya-860876217.html
Мишустин обсудил с премьером Монголии совместные проекты
Мишустин обсудил с премьером Монголии совместные проекты - 18.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин обсудил с премьером Монголии совместные проекты
Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром совместные проекты двух стран в энергетике, транспорте и... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T19:24+0300
2025-08-18T19:24+0300
экономика
россия
монголия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/95/837009549_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_862b59e131a7b15730d114811f93fd9c.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром совместные проекты двух стран в энергетике, транспорте и других сферах, сообщается на сайте кабмина РФ. Российский и монгольский премьеры провели телефонный разговор, отмечено в сообщении. "Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-монгольского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено совместным проектам в энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях", - сообщили в российском кабмине.
https://1prime.ru/20250815/mishustin-860748314.html
монголия
россия, монголия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Михаил Мишустин
19:24 18.08.2025
 
Мишустин обсудил с премьером Монголии совместные проекты

Мишустин обсудил с премьером Монголии Занданшатаром совместные проекты

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Страны мира. Монголия
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром совместные проекты двух стран в энергетике, транспорте и других сферах, сообщается на сайте кабмина РФ.
Российский и монгольский премьеры провели телефонный разговор, отмечено в сообщении.
"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-монгольского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено совместным проектам в энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях", - сообщили в российском кабмине.
ЭкономикаРОССИЯМОНГОЛИЯМихаил Мишустин
 
 
