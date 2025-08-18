https://1prime.ru/20250818/mongoliya-860876217.html
Мишустин обсудил с премьером Монголии совместные проекты
экономика
россия
монголия
михаил мишустин
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром совместные проекты двух стран в энергетике, транспорте и других сферах, сообщается на сайте кабмина РФ. Российский и монгольский премьеры провели телефонный разговор, отмечено в сообщении. "Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-монгольского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено совместным проектам в энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях", - сообщили в российском кабмине.
монголия
