Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила Москалькова - 18.08.2025, ПРАЙМ
Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила Москалькова
Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила Москалькова - 18.08.2025, ПРАЙМ
Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила Москалькова
Украинская сторона представила РФ для взаимной репатриации список людей, Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила уполномоченный по правам человека... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T13:46+0300
2025-08-18T13:46+0300
россия
общество
украина
татьяна москалькова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860854756_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_5b78fdc72c5efecdc7a4db99ff82c2be.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинская сторона представила РФ для взаимной репатриации список людей, Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне", - сказала она журналистам.Москалькова уточнила, что на Украине по-прежнему удерживается 31 житель Курской области."Любые условия по возвращению курских жителей противоречат нормам международного права. Но мы готовы к любому диалогу, который мог бы подвинуть нас к положительному решению этого вопроса", - добавила федеральный омбудсмен.
россия, общество , украина, татьяна москалькова
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Татьяна Москалькова
13:46 18.08.2025
 
Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила Москалькова

Москалькова: РФ в формате взаимной репатриации готова передать Украине 31 человека

© РИА Новости . Максим Блинов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019 - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинская сторона представила РФ для взаимной репатриации список людей, Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне", - сказала она журналистам.
Москалькова уточнила, что на Украине по-прежнему удерживается 31 житель Курской области.
"Любые условия по возвращению курских жителей противоречат нормам международного права. Но мы готовы к любому диалогу, который мог бы подвинуть нас к положительному решению этого вопроса", - добавила федеральный омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Москалькова назвала возвращение в Россию курян путем обмена незаконным
11 июля, 10:28
 
РОССИЯ Общество УКРАИНА Татьяна Москалькова
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
