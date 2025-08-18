https://1prime.ru/20250818/moskalkova-860855586.html

Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила Москалькова

россия

общество

украина

татьяна москалькова

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинская сторона представила РФ для взаимной репатриации список людей, Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне", - сказала она журналистам.Москалькова уточнила, что на Украине по-прежнему удерживается 31 житель Курской области."Любые условия по возвращению курских жителей противоречат нормам международного права. Но мы готовы к любому диалогу, который мог бы подвинуть нас к положительному решению этого вопроса", - добавила федеральный омбудсмен.

украина

