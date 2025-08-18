Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти растет на ожиданиях вокруг встречи в Белом доме - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/neft-860861964.html
Стоимость нефти растет на ожиданиях вокруг встречи в Белом доме
Стоимость нефти растет на ожиданиях вокруг встречи в Белом доме - 18.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет на ожиданиях вокруг встречи в Белом доме
Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются перед встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, свидетельствуют данные торгов. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T14:54+0300
2025-08-18T14:54+0300
экономика
сша
вашингтон
германия
дональд трамп
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
нато
fox news
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81283424bacba43ba77285bca7f086ad.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются перед встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.40 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,5% относительно предыдущего закрытия, до 66,18 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,66%, до 62,39 доллара. В Вашингтоне в понедельник состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Инвесторы оценивают, какая реакция может последовать за переговорами как со стороны США, так и со стороны европейских стран. Так, в пятницу президент Трамп заявил в интервью Fox News, что воздержится от повышения пошлин на импорт китайских товаров из-за покупки страной российской нефти. В то же время глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября, подтвердив, что Европа будет оказывать дипломатическое и, в частности, экономическое давление на Россию.
https://1prime.ru/20250818/siyyarto-860852446.html
сша
вашингтон
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_01c49985f5f1a79e223881e2e36dfc66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, германия, дональд трамп, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, нато, fox news, ек
Экономика, США, ВАШИНГТОН, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Fox News, ЕК
14:54 18.08.2025
 
Стоимость нефти растет на ожиданиях вокруг встречи в Белом доме

Нефть дорожает перед встречей Трампа и Зеленского

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются перед встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.40 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,5% относительно предыдущего закрытия, до 66,18 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,66%, до 62,39 доллара.
В Вашингтоне в понедельник состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским.
Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Инвесторы оценивают, какая реакция может последовать за переговорами как со стороны США, так и со стороны европейских стран. Так, в пятницу президент Трамп заявил в интервью Fox News, что воздержится от повышения пошлин на импорт китайских товаров из-за покупки страной российской нефти.
В то же время глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября, подтвердив, что Европа будет оказывать дипломатическое и, в частности, экономическое давление на Россию.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за атаки Украины на нефтепровод
12:41
 
ЭкономикаСШАВАШИНГТОНГЕРМАНИЯДональд ТрампВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенНАТОFox NewsЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала