Стоимость нефти растет на ожиданиях вокруг встречи в Белом доме
2025-08-18T14:54+0300
2025-08-18T14:54+0300
2025-08-18T14:54+0300
экономика
сша
вашингтон
германия
дональд трамп
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
нато
fox news
ек
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются перед встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.40 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,5% относительно предыдущего закрытия, до 66,18 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,66%, до 62,39 доллара. В Вашингтоне в понедельник состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Инвесторы оценивают, какая реакция может последовать за переговорами как со стороны США, так и со стороны европейских стран. Так, в пятницу президент Трамп заявил в интервью Fox News, что воздержится от повышения пошлин на импорт китайских товаров из-за покупки страной российской нефти. В то же время глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября, подтвердив, что Европа будет оказывать дипломатическое и, в частности, экономическое давление на Россию.
