Глава МИД Украины ответил Сийярто на обвинения в обстреле нефтепровода

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на обвинения в обстреле Киевом нефтепровода. В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод. Глава венгерского МИД напомнил украинским политикам, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию. "Теперь вы можете направлять свои жалобы - и угрозы - вашим друзьям в Москве", - написал Сибига в социальной сети X в ответ на пост Сийярто. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.

