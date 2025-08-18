Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Украины ответил Сийярто на обвинения в обстреле нефтепровода - 18.08.2025
Политика
Глава МИД Украины ответил Сийярто на обвинения в обстреле нефтепровода
Глава МИД Украины ответил Сийярто на обвинения в обстреле нефтепровода
политика
газ
венгрия
украина
киев
петер сийярто
андрей сибига
виктор орбан
мид
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на обвинения в обстреле Киевом нефтепровода. В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод. Глава венгерского МИД напомнил украинским политикам, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию. "Теперь вы можете направлять свои жалобы - и угрозы - вашим друзьям в Москве", - написал Сибига в социальной сети X в ответ на пост Сийярто. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
газ, венгрия, украина, киев, петер сийярто, андрей сибига, виктор орбан, мид
Политика, Газ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Виктор Орбан, МИД
Глава МИД Украины ответил Сийярто на обвинения в обстреле нефтепровода

© flickr.com / allesokФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на обвинения в обстреле Киевом нефтепровода.
В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод. Глава венгерского МИД напомнил украинским политикам, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию.
"Теперь вы можете направлять свои жалобы - и угрозы - вашим друзьям в Москве", - написал Сибига в социальной сети X в ответ на пост Сийярто.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Венгрия в июне стала основным импортером газа из России
Заголовок открываемого материала