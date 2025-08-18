https://1prime.ru/20250818/nilov-860851031.html
В Госдуме рассказали, сколько СФР может удержать при выплате пенсии
В Госдуме рассказали, сколько СФР может удержать при выплате пенсии
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Социальный фонд России (СФР) может вычесть часть пенсии при наличии задолженностей у пенсионера, максимально может быть вычтено до 50% пенсии за общие долги и до 70% — по алиментным обязательствам, заявил РИА Новости Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике. "Вопрос удержаний из пенсий требует особого внимания, так как напрямую затрагивает социально уязвимые категории граждан. Действующее законодательство предусматривает четкие основания и ограничения для таких взысканий. Прежде всего, важно понимать, что удержания могут производиться только на законных основаниях. Основными причинами являются: наличие исполнительных документов по алиментам, кредитам, ЖКХ, решения СФР о переплатах или судебные акты. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения", — пояснил Нилов. Он подчеркнул значимость установленных законом пределов вычетов. Социальный фонд может удержать до 50% пенсии по общим долгам и до 70% по алиментам максимум, но с 2022 года действует правило, которое обеспечивает сохранение прожиточного минимума должника. Новая норма гарантирует, что после всех удержаний у пенсионера должно оставаться не менее прожиточного минимума в целом по Российской Федерации. В 2025 году это составит от 19 329 рублей. В тех регионах, где прожиточный минимум выше, например, на Крайнем Севере, эта сумма будет неприкосновенной. В Мурманской области это 21 835 рублей, на Камчатке — 26 841 рубль, а на Чукотке — 39 803 рубля. Политик отметил, что после удержаний у пенсионера должна остаться обозначенная сумма, но для этого требуется подача соответствующего заявления. Отдельные виды пенсий защищены от вычетов, например, пенсии из-за утраты кормильца, различные компенсационные и единовременные выплаты, что является важной социальной гарантией, подчеркнул Нилов. Парламентарий добавил, что в случае спорных ситуаций пенсионеры могут обжаловать решения о вычетах как в органах СФР, так и в суде. Он посоветовал тщательно проверять всю документацию. Глава думского комитета считает, что отдельное внимание стоит уделить случаям переплат пенсий: если пенсионер не сообщил об изменениях, СФР может взыскать излишние средства, но не более 20% от пенсии. Гражданам, столкнувшимся с подобными трудностями, рекомендуется обращаться в клиентские службы СФР или к депутатам.
