https://1prime.ru/20250818/novostroyki-860845735.html
Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли в июле
Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли в июле - 18.08.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли в июле
Продажи жилья в новостройках в российских городах-миллионниках увеличились в июле относительно июня на 18% - до 19 тысяч договоров участия в долевом... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T11:00+0300
2025-08-18T11:00+0300
2025-08-18T11:00+0300
экономика
недвижимость
бизнес
россия
краснодар
самара
волгоград
яндекс недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac5ccf34e9d65180cc2af21826b56069.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в российских городах-миллионниках увеличились в июле относительно июня на 18% - до 19 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), рост показали 14 из 16 мегаполисов, подсчитали в "Яндекс Недвижимости" совместно с "Пульсом продаж новостроек". "Рост числа сделок в большинстве городов говорит о том, что покупатели реагируют на скидки и специальные предложения, но в первую очередь стали больше интересоваться покупкой недвижимости на фоне снижения стоимости кредитов. Особенно заметен интерес в тех регионах, где в первой половине года активность была относительно низкой. При этом мы наблюдаем позитивную динамику в середине лета, поэтому можно предположить, что в начале осени восстановление рынка продолжится", - цитирует пресс-служба коммерческого директора "Яндекс Недвижимости" Евгения Белокурова. Наиболее заметный рост числа сделок на рынке новостроек показали Самара (+70%, до 550 ДДУ), Волгоград (+35%, 360 ДДУ), Краснодар (+32%, почти 1,6 тысячи ДДУ), Новосибирск (+32%, около 1,1 тысячи ДДУ) и Пермь (+29%, 520 ДДУ). Отрицательная динамика у Омска (-2%, до 150 ДДУ) и Воронежа (-20%, до 550 ДДУ), указывается в сообщении. При этом, как добавляется в нем, по количеству заключенных сделок в июле лидирует Москва (+15% к июню, до 6,2 тысячи ДДУ), Санкт-Петербург (+17%, 2,6 тысячи ДДУ), Екатеринбург (+8, более 1,6 тысячи ДДУ), Краснодар, а также Ростов-на-Дону (+20%, около 1,2 тысячи ДДУ). Кроме того, в сообщении отмечается, что объем нераспроданных квадратных метров в среднем по миллионникам снизился за июль на 2%. "А за последний год объем нераспроданных остатков увеличился лишь на 3,5%, что может говорить о том, что спрос остается достаточным", - уточняется в нем.
https://1prime.ru/20250804/stavka--860292055.html
краснодар
самара
волгоград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bd3dbfca627f49623f54aa9c806362c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, россия, краснодар, самара, волгоград, яндекс недвижимость
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, САМАРА, ВОЛГОГРАД, Яндекс Недвижимость
Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли в июле
"Яндекс": продажи новостроек в российских миллионниках выросли на 18%
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в российских городах-миллионниках увеличились в июле относительно июня на 18% - до 19 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), рост показали 14 из 16 мегаполисов, подсчитали в "Яндекс Недвижимости" совместно с "Пульсом продаж новостроек".
"Рост числа сделок в большинстве городов говорит о том, что покупатели реагируют на скидки и специальные предложения, но в первую очередь стали больше интересоваться покупкой недвижимости на фоне снижения стоимости кредитов. Особенно заметен интерес в тех регионах, где в первой половине года активность была относительно низкой. При этом мы наблюдаем позитивную динамику в середине лета, поэтому можно предположить, что в начале осени восстановление рынка продолжится", - цитирует пресс-служба коммерческого директора "Яндекс Недвижимости" Евгения Белокурова.
Наиболее заметный рост числа сделок на рынке новостроек показали Самара (+70%, до 550 ДДУ), Волгоград (+35%, 360 ДДУ), Краснодар (+32%, почти 1,6 тысячи ДДУ), Новосибирск (+32%, около 1,1 тысячи ДДУ) и Пермь (+29%, 520 ДДУ). Отрицательная динамика у Омска (-2%, до 150 ДДУ) и Воронежа (-20%, до 550 ДДУ), указывается в сообщении.
При этом, как добавляется в нем, по количеству заключенных сделок в июле лидирует Москва (+15% к июню, до 6,2 тысячи ДДУ), Санкт-Петербург (+17%, 2,6 тысячи ДДУ), Екатеринбург (+8, более 1,6 тысячи ДДУ), Краснодар, а также Ростов-на-Дону (+20%, около 1,2 тысячи ДДУ).
Кроме того, в сообщении отмечается, что объем нераспроданных квадратных метров в среднем по миллионникам снизился за июль на 2%. "А за последний год объем нераспроданных остатков увеличился лишь на 3,5%, что может говорить о том, что спрос остается достаточным", - уточняется в нем.
В России снизилась средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки