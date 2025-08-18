Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли в июле - 18.08.2025
Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли в июле
Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли в июле - 18.08.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли в июле
Продажи жилья в новостройках в российских городах-миллионниках увеличились в июле относительно июня на 18% - до 19 тысяч договоров участия в долевом... | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в российских городах-миллионниках увеличились в июле относительно июня на 18% - до 19 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), рост показали 14 из 16 мегаполисов, подсчитали в "Яндекс Недвижимости" совместно с "Пульсом продаж новостроек". "Рост числа сделок в большинстве городов говорит о том, что покупатели реагируют на скидки и специальные предложения, но в первую очередь стали больше интересоваться покупкой недвижимости на фоне снижения стоимости кредитов. Особенно заметен интерес в тех регионах, где в первой половине года активность была относительно низкой. При этом мы наблюдаем позитивную динамику в середине лета, поэтому можно предположить, что в начале осени восстановление рынка продолжится", - цитирует пресс-служба коммерческого директора "Яндекс Недвижимости" Евгения Белокурова. Наиболее заметный рост числа сделок на рынке новостроек показали Самара (+70%, до 550 ДДУ), Волгоград (+35%, 360 ДДУ), Краснодар (+32%, почти 1,6 тысячи ДДУ), Новосибирск (+32%, около 1,1 тысячи ДДУ) и Пермь (+29%, 520 ДДУ). Отрицательная динамика у Омска (-2%, до 150 ДДУ) и Воронежа (-20%, до 550 ДДУ), указывается в сообщении. При этом, как добавляется в нем, по количеству заключенных сделок в июле лидирует Москва (+15% к июню, до 6,2 тысячи ДДУ), Санкт-Петербург (+17%, 2,6 тысячи ДДУ), Екатеринбург (+8, более 1,6 тысячи ДДУ), Краснодар, а также Ростов-на-Дону (+20%, около 1,2 тысячи ДДУ). Кроме того, в сообщении отмечается, что объем нераспроданных квадратных метров в среднем по миллионникам снизился за июль на 2%. "А за последний год объем нераспроданных остатков увеличился лишь на 3,5%, что может говорить о том, что спрос остается достаточным", - уточняется в нем.
11:00 18.08.2025
 
Продажи новостроек в городах-миллионниках выросли в июле

"Яндекс": продажи новостроек в российских миллионниках выросли на 18%

Строительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в российских городах-миллионниках увеличились в июле относительно июня на 18% - до 19 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), рост показали 14 из 16 мегаполисов, подсчитали в "Яндекс Недвижимости" совместно с "Пульсом продаж новостроек".
"Рост числа сделок в большинстве городов говорит о том, что покупатели реагируют на скидки и специальные предложения, но в первую очередь стали больше интересоваться покупкой недвижимости на фоне снижения стоимости кредитов. Особенно заметен интерес в тех регионах, где в первой половине года активность была относительно низкой. При этом мы наблюдаем позитивную динамику в середине лета, поэтому можно предположить, что в начале осени восстановление рынка продолжится", - цитирует пресс-служба коммерческого директора "Яндекс Недвижимости" Евгения Белокурова.
Наиболее заметный рост числа сделок на рынке новостроек показали Самара (+70%, до 550 ДДУ), Волгоград (+35%, 360 ДДУ), Краснодар (+32%, почти 1,6 тысячи ДДУ), Новосибирск (+32%, около 1,1 тысячи ДДУ) и Пермь (+29%, 520 ДДУ). Отрицательная динамика у Омска (-2%, до 150 ДДУ) и Воронежа (-20%, до 550 ДДУ), указывается в сообщении.
При этом, как добавляется в нем, по количеству заключенных сделок в июле лидирует Москва (+15% к июню, до 6,2 тысячи ДДУ), Санкт-Петербург (+17%, 2,6 тысячи ДДУ), Екатеринбург (+8, более 1,6 тысячи ДДУ), Краснодар, а также Ростов-на-Дону (+20%, около 1,2 тысячи ДДУ).
Кроме того, в сообщении отмечается, что объем нераспроданных квадратных метров в среднем по миллионникам снизился за июль на 2%. "А за последний год объем нераспроданных остатков увеличился лишь на 3,5%, что может говорить о том, что спрос остается достаточным", - уточняется в нем.
В России снизилась средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки
4 августа, 12:23
