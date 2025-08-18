https://1prime.ru/20250818/obschestvo-860830294.html

Русское географическое общество. Справка

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Сто восемьдесят лет назад основано Русское географическое общество. Ниже приводится справочная информация. Русское географическое общество (РГО) – одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, – всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств. Общество было основано в Санкт-Петербурге по повелению императора Николая I, который 18 августа (6 августа по старому стилю) 1845 года утвердил временный устав РГО. Идея о создании Общества принадлежала адмиралу Федору Литке. Главной задачей новой организации было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. Среди учредителей РГО были адмиралы Федор Литке, Иван Крузенштерн, Фердинанд Врангель, Петр Рикорд, естествоиспытатель Карл Бэр, астроном Василий Струве, геолог Григорий Гельмерсен, лингвист Владимир Даль, меценат князь Владимир Одоевский, генерал-квартирмейстер Федор Берг, геодезист Михаил Вронченко, государственный деятель Михаил Муравьев. В начале 1850-х годов в Обществе появились первые региональные отделы – Кавказский (в Тифлисе, ныне Тбилиси) и Сибирский (в Иркутске). Затем были открыты Оренбургский и Северо-Западный (в Вильно, ныне Вильнюс), Юго-Западный (в Киеве), Западно-Сибирский (в Омске), Приамурский (в Хабаровске), Туркестанский (в Ташкенте) отделы. К 1917 году Русское географическое общество насчитывало 11 отделов (включая штаб-квартиру в Санкт-Петербурге), два подотдела и четыре отделения. Первым председателем РГО был великий князь Константин Романов, второй сын Николая I, затем его сменил великий князь Николай Романов, внук Николая I. После Октябрьской революции РГО возглавляли известный географ Юлий Шокальский, географ и ученый-генетик Николай Вавилов, создатель современной физической географии Лев Берг, ученый-полярник Алексей Трешников и др. С момента основания Русское географическое общество не прекращало своей деятельности, однако название организации неоднократно изменялось: свое современное имя оно носило в 1845-1850, 1917-1926 годах и с 1992 года по настоящее время. Именовалось Императорским с 1850 по 1917 год. В советское время назвалось Государственным географическим обществом (1926-1938) и Географическим обществом Союза ССР (или Всесоюзным географическим обществом) (1938-1992). С первых лет своего существования Географическое общество развернуло обширную экспедиционную, издательскую и просветительную деятельность. Оно внесло крупнейший научный вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. Эти исследования связаны с именами известных путешественников, таких как Николай Северцов, Николай Пржевальский, Петр Семенов-Тян-Шанский, Владимир Обручев, Петр Козлов, Николай Миклухо-Маклай, Александр Воейков, Лев Берг и многие другие. Русским географическим обществом были заложены основы отечественного заповедного дела. При содействии Русского географического общества в 1918 году было создано первое в мире высшее учебное заведение географического профиля – Географический институт. В 1919 году одним из наиболее известных членов Общества Вениамином Семеновым-Тян-Шанским был основан первый в России географический музей. В советское время Русское географическое общество сосредоточилось на относительно небольших, но глубоких и всесторонних региональных исследованиях, а также крупных теоретических обобщениях. Расширилась география его региональных отделений – в 1989-1992 годах в Географическом обществе СССР работало Центральное отделение (в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург) и 14 республиканских отделений. В РСФСР насчитывалось 18 филиалов, два бюро и 78 отделов. В настоящее время основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. РГО насчитывает более 27,8 тысячи членов в России и за рубежом. Региональные отделения Общества открыты во всех 89 субъектах Российской Федерации. У Общества три штаб-квартиры – в Санкт-Петербурге, Москве и Севастополе. В Санкт-Петербурге она располагается в переулке Гривцова в собственном доме, построенном в 1908 году на средства членов Общества. Штаб-квартира Общества не закрывалась даже в годы блокады. Осенью 2010 года она вновь открылась после реставрации, став более современной, но сохранив при этом особый дух и атмосферу исторического особняка. В настоящее время в Штаб-квартире находятся фонды РГО – научная библиотека, архив, картографическое собрание и музей. В их коллекциях хранятся ценные памятники отечественной и мировой науки: рукописи, карты, документы, книги, личные письма, дневники и многое другое. В историческом здании проводят свои заседания комиссии Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений РГО. В Москве штаб-квартира РГО была открыта в 2013 году на Новой площади. В здании расположены библиотека, медиа-студия, лекторий и выставочный зал. Также здесь располагаются офисные помещения Исполнительной дирекции Общества. В Севастополе штаб-квартира РГО расположена в музейном комплексе "Константиновская батарея". В музее "Константиновская батарея" при поддержке Русского географического общества, кроме основной экспозиции, посвященной героической истории города и батареи, регулярно выставляются экспозиции, посвященные путешествиям и исследованиям. В своей деятельности РГО руководствуется собственным уставом. Высший орган общества – съезд, созываемый каждые шесть лет. Съезд избирает управляющий совет, ученый совет и президента сроком на шесть лет. Управляющий совет является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом РГО между съездами. Ученый совет занимается научно-исследовательской, образовательной и просветительской деятельностью. С 2009 года президентом РГО является Сергей Шойгу (с мая 2024 года – секретарь Совета безопасности РФ). В 2009 году был создан Попечительский совет Русского географического общества, который возглавляет президент России Владимир Путин. Совет возродил многолетние традиции меценатства и учредил гранты Общества. За последние годы РГО был реализован ряд масштабных проектов: фотоконкурс "Самая красивая страна", просветительская акция "Географический диктант", всероссийский конкурс "Классная география", фестиваль РГО, эколого-просветительский проект "Заповедное дело", социальная акция "География - детям", всероссийский туристско-краеведческий конкурс "Лучший наставник по путешествиям" и многие другие. В 2014 году была учреждена Премия РГО – престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, а также поддержки популяризаторов географической науки и образования. Премия имеет международный статус и проводится один раз в два года. Премией отмечаются успешно воплощенные в жизнь проекты: научные исследования, экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телевизионные и издательские проекты, посвященные географии, охране природы, этнографии, истории и культуре России. Русское географическое общество выступает организатором ряда экспедиций. С 2019 года РГО совместно с Минобороны России проводит комплексную экспедицию "Восточный бастион - Курильская гряда", которая направлена на изучение островов Большой Курильской гряды. С 2021 года в совместном проекте Экспедиционного центра Минобороны России и Русского географического общества поисковики обследуют места падений американских самолетов во время боевых действий армии США против Японии – в годы Второй мировой войны. С 2021 года комплексная экспедиция РГО работает на архипелаге Земля Франца-Иосифа. РГО совместно с Минобороны РФ и Северным флотом также проводит комплексную экспедицию на Новую Землю. В октябре 2024 года стартовала экспедиция РГО, приуроченная к 50-летию Байкало-Амурской магистрали (БАМа). В 2024 также стартовала экспедиция по маршруту Петра Семенова-Тян-Шанского, приуроченная к 200-летию со дня рождения географа. При поддержке РГО в рамках международного подводно-поискового проекта "Поклон кораблям Великой Победы" организуется экспедиция "Голоса погибших кораблей". Практически во всех проектах РГО участвуют волонтеры. Для активных и неравнодушных молодых людей организован Молодежный клуб. В его рамках ежегодно проводится Летняя школа, географические смены в федеральных детских центрах "Артек", "Орленок", "Смена" и "Океан". Каждый год Русское географическое общество проводит конкурс на право получения молодежных именных стипендий. РГО ведет активную работу по изучению и охране редких животных и птиц. Среди них – амурский тигр, зубатый кит белуха, белый медведь. Общество выпускает свыше 200 научных изданий в год, оказывает грантовую и информационную поддержку производству фильмов о культурном и природном наследии России.

