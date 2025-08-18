https://1prime.ru/20250818/okb-860862418.html

В России упало число выдач кредитных карт

В России упало число выдач кредитных карт - 18.08.2025, ПРАЙМ

В России упало число выдач кредитных карт

Количество выдач кредитных карт в июле в России упало на 49% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 1,19 миллиона, сообщает Объединенное... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T15:02+0300

2025-08-18T15:02+0300

2025-08-18T15:02+0300

экономика

банки

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83245/74/832457408_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b4e095262b5bdaa1b849e7dd72670c8.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Количество выдач кредитных карт в июле в России упало на 49% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 1,19 миллиона, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги выдач кредитных карт в июле 2025 года. За месяц банки открыли для россиян 1,19 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 170,31 миллиарда рублей и средним лимитом по карте 144 тысяч рублей... В годовом отношении количество выдач сократилось на 49%, общий объем одобренных лимитов – на 43%", - говорится в сообщении. "В июле 2024 года гражданам было выдано 2,32 миллиона карт на 299,44 миллиарда рублей", - добавляется там. При этом средний размер лимита по карте за год вырос на 11%: в июле 2024 года он составлял 129 тысяч рублей, отмечает ОКБ. По сравнению с результатами июня в июле количество выдач кредитных карт выросло на 9%, общий лимит по ним – на 21%. В июне было оформлено 1,08 миллиона карт с общим лимитом 141,23 миллиарда рублей. Средний лимит вырос за месяц на 14 тысяч рублей: в июне он был равен 130 тысячам рублей. Всего в январе-июле было выдано 8,03 миллиона кредитных карт с общим лимитом 1,03 триллиона рублей, в среднем за месяц - на 146,51 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 51%, общий объем лимитов – на 45%.

https://1prime.ru/20250812/kreditovanie-860643918.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия