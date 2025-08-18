https://1prime.ru/20250818/organizatsiya-860835448.html

Еще одну немецкую организацию признали нежелательной в России

Еще одну немецкую организацию признали нежелательной в России - 18.08.2025, ПРАЙМ

Еще одну немецкую организацию признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V, сообщает пресс-служба... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T08:23+0300

2025-08-18T08:23+0300

2025-08-18T08:23+0300

россия

германия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V, сообщает пресс-служба ведомства. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что фонд создан в Германии для предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны. Однако с начала СВО в организации заняли политически ангажированную антироссийскую позицию, распространяя призывы к поддержке Украины и организуя сбор пожертвований. Руководством фонда также сформирован дополнительный "бюджет солидарности" на нужды киевского режима. Одновременно с 2024 года прекращено финансирование в России программы, целевой аудиторией которой являлись родственники жертв гитлеровских пособников. В 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя. Деятельность фонда также направлена на нарушение территориальной целостности РФ, усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии, сообщается в релизе.

https://1prime.ru/20250814/minyust-860727282.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, украина