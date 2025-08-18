Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еще одну немецкую организацию признали нежелательной в России
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V, сообщает пресс-служба ведомства. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что фонд создан в Германии для предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны. Однако с начала СВО в организации заняли политически ангажированную антироссийскую позицию, распространяя призывы к поддержке Украины и организуя сбор пожертвований. Руководством фонда также сформирован дополнительный "бюджет солидарности" на нужды киевского режима. Одновременно с 2024 года прекращено финансирование в России программы, целевой аудиторией которой являлись родственники жертв гитлеровских пособников. В 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя. Деятельность фонда также направлена на нарушение территориальной целостности РФ, усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии, сообщается в релизе.
08:23 18.08.2025
 
Еще одну немецкую организацию признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung

© РИА Новости . Алексей Майшев | Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фонд создан в Германии для предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны. Однако с начала СВО в организации заняли политически ангажированную антироссийскую позицию, распространяя призывы к поддержке Украины и организуя сбор пожертвований. Руководством фонда также сформирован дополнительный "бюджет солидарности" на нужды киевского режима.
Одновременно с 2024 года прекращено финансирование в России программы, целевой аудиторией которой являлись родственники жертв гитлеровских пособников. В 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя.
Деятельность фонда также направлена на нарушение территориальной целостности РФ, усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии, сообщается в релизе.
Минюст РФ внес организацию "Репортеры без границ" в перечень нежелательных
Минюст РФ внес организацию "Репортеры без границ" в перечень нежелательных
14 августа, 18:10
 
РОССИЯ ГЕРМАНИЯ УКРАИНА
 
 
