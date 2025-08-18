Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Крупный поставщик". В НАТО рассказали о планах на Украину - 18.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250818/oruzhie-860835957.html
"Крупный поставщик". В НАТО рассказали о планах на Украину
"Крупный поставщик". В НАТО рассказали о планах на Украину - 18.08.2025, ПРАЙМ
"Крупный поставщик". В НАТО рассказали о планах на Украину
Американская сторона ожидает, что Украина превратится в крупного поставщика оружия в страны ЕС. Об этом в беседе с телеканалом Fox News заявил постпред США при... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T08:37+0300
2025-08-18T08:37+0300
политика
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американская сторона ожидает, что Украина превратится в крупного поставщика оружия в страны ЕС. Об этом в беседе с телеканалом Fox News заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер."Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить пять процентов, о которых все договорились", — заметил он.По мнению Уитэкера, западным государствам необходимо задаться вопросом о том, как будет выглядеть украинская экономика в перспективе, так как им вряд ля удастся восстановить ее своими силами.Ранее в июне страны-участницы НАТО обязались к 2035 году нарастить расходы на оборону до пяти процентов ВВП с нынешних двух.
https://1prime.ru/20250818/tramp-860834259.html
украина
нато, украина
Политика, НАТО, УКРАИНА
08:37 18.08.2025
 
"Крупный поставщик". В НАТО рассказали о планах на Украину

Постпред США при НАТО Уитэкер: Украина станет крупным поставщиком оружия в ЕС

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© Фото : NATO
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американская сторона ожидает, что Украина превратится в крупного поставщика оружия в страны ЕС. Об этом в беседе с телеканалом Fox News заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.
"Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить пять процентов, о которых все договорились", — заметил он.
По мнению Уитэкера, западным государствам необходимо задаться вопросом о том, как будет выглядеть украинская экономика в перспективе, так как им вряд ля удастся восстановить ее своими силами.
Ранее в июне страны-участницы НАТО обязались к 2035 году нарастить расходы на оборону до пяти процентов ВВП с нынешних двух.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма ради мира на Украине
08:09
 
ПолитикаНАТОУКРАИНА
 
 
