"Крупный поставщик". В НАТО рассказали о планах на Украину

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американская сторона ожидает, что Украина превратится в крупного поставщика оружия в страны ЕС. Об этом в беседе с телеканалом Fox News заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер."Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить пять процентов, о которых все договорились", — заметил он.По мнению Уитэкера, западным государствам необходимо задаться вопросом о том, как будет выглядеть украинская экономика в перспективе, так как им вряд ля удастся восстановить ее своими силами.Ранее в июне страны-участницы НАТО обязались к 2035 году нарастить расходы на оборону до пяти процентов ВВП с нынешних двух.

