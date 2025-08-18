Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе назвали цель Европы в переговорах Трампа и Зеленского - 18.08.2025
На Западе назвали цель Европы в переговорах Трампа и Зеленского
Европейские руководители торопятся попасть на переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, чтобы не оставаться в стороне,... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T14:53+0300
2025-08-18T14:53+0300
ес
нато
владимир зеленский
сша
общество
вашингтон
европа
дональд трамп
марко рубио
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Европейские руководители торопятся попасть на переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, чтобы не оставаться в стороне, отметил немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале."Такого ажиотажа в политике в новейшей истории не помнится. Сегодняшний день может войти в историю. &lt;...&gt; Их (лидеров ЕС — прим. ред.) главная цель: Европа не должна быть отстранена от принятий решений по Украине. Европейцы проталкиваются к столу будущих переговоров", — написал он.По мнению эксперта, европейские государства опасаются, что США и Россия могут установить новую систему безопасности, без учета мнения Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона. Президент США Дональд Трамп в понедельник впервые примет Зеленского после их словесной перепалки, произошедшей в феврале. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США обсудят с Зеленским вопросы обеспечения безопасности. Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф выразил надежду, что во время встреч в Вашингтоне удастся достичь соглашений по территориальным аспектам украинского конфликта. Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте также подтвердили свое участие во встрече. По плану, в 20:15 по московскому времени начнется двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, а многосторонняя встреча с лидерами ЕС намечена на 22:00.
сша
вашингтон
европа
ЕС, НАТО, Владимир Зеленский, США, Общество , ВАШИНГТОН, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Марко Рубио
14:53 18.08.2025
 
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Европейские руководители торопятся попасть на переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, чтобы не оставаться в стороне, отметил немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.
"Такого ажиотажа в политике в новейшей истории не помнится. Сегодняшний день может войти в историю. <...> Их (лидеров ЕС — прим. ред.) главная цель: Европа не должна быть отстранена от принятий решений по Украине. Европейцы проталкиваются к столу будущих переговоров", — написал он.
По мнению эксперта, европейские государства опасаются, что США и Россия могут установить новую систему безопасности, без учета мнения Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона.
Президент США Дональд Трамп в понедельник впервые примет Зеленского после их словесной перепалки, произошедшей в феврале. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США обсудят с Зеленским вопросы обеспечения безопасности. Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф выразил надежду, что во время встреч в Вашингтоне удастся достичь соглашений по территориальным аспектам украинского конфликта.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте также подтвердили свое участие во встрече. По плану, в 20:15 по московскому времени начнется двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, а многосторонняя встреча с лидерами ЕС намечена на 22:00.
