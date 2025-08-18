https://1prime.ru/20250818/plan-860833158.html

В Пензенской области отменили план "Ковер"

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Беспилотную опасность и план "Ковер" отменили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Режим беспилотной опасности был введен на территории региона в 2.59 мск понедельника, он продлился около трех часов. План "Ковер" был введен в 3.55 мск и продлился около двух часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность" и план "Ковёр", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

