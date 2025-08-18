https://1prime.ru/20250818/plan-860833158.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер" - 18.08.2025, ПРАЙМ
В Пензенской области отменили план "Ковер"
Беспилотную опасность и план "Ковер" отменили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T06:39+0300
2025-08-18T06:39+0300
2025-08-18T06:39+0300
общество
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860833158.jpg?1755488368
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Беспилотную опасность и план "Ковер" отменили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Режим беспилотной опасности был введен на территории региона в 2.59 мск понедельника, он продлился около трех часов. План "Ковер" был введен в 3.55 мск и продлился около двух часов.
"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность" и план "Ковёр", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили режим "Беспилотная опасность" и план "Ковер"
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Беспилотную опасность и план "Ковер" отменили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Режим беспилотной опасности был введен на территории региона в 2.59 мск понедельника, он продлился около трех часов. План "Ковер" был введен в 3.55 мск и продлился около двух часов.
"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность" и план "Ковёр", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.