Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым морем - 18.08.2025
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым морем
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ."Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского Флота", - говорится в сообщении.В МО РФ подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.
россия, рф, вкс
15:40 18.08.2025 (обновлено: 15:51 18.08.2025)
 
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым морем

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского Флота", - говорится в сообщении.
В МО РФ подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.
Заголовок открываемого материала