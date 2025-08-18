https://1prime.ru/20250818/polet-860864950.html

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым морем

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым морем - 18.08.2025, ПРАЙМ

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым морем

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T15:40+0300

2025-08-18T15:40+0300

2025-08-18T15:51+0300

россия

рф

вкс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/03/847048397_0:103:2191:1335_1920x0_80_0_0_6eeff10012422b572dac9e24acd50c82.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ."Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского Флота", - говорится в сообщении.В МО РФ подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250813/pauerbank-860676417.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, вкс