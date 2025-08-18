https://1prime.ru/20250818/polet-860864950.html
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым морем
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ. | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ."Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского Флота", - говорится в сообщении.В МО РФ подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского Флота", - говорится в сообщении.
В МО РФ подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.
