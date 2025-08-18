Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский портфель гособлигаций США за июнь сократился до $39 млн - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/portfel-860833696.html
Российский портфель гособлигаций США за июнь сократился до $39 млн
Российский портфель гособлигаций США за июнь сократился до $39 млн - 18.08.2025, ПРАЙМ
Российский портфель гособлигаций США за июнь сократился до $39 млн
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июнь сократился до 39 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 42 миллиона, свидетельствуют данные | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T07:45+0300
2025-08-18T07:45+0300
экономика
россия
сша
япония
великобритания
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860833696.jpg?1755492358
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июнь сократился до 39 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 42 миллиона, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за июнь, этот портфель теперь состоит из 23 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 16 миллионов - в краткосрочных. На конец мая объем вложений составлял 32 миллионов и 10 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,148 триллиона долларов с 1,135 триллиона. На втором месте вновь Великобритания, чей показатель увеличился до 858,1 миллиарда долларов с 809,4 миллиарда по итогам мая. Третье место, тоже как и месяц назад, у Китая, его вложения незначительно выросли - до 756,4 миллиарда долларов с 756,3 миллиарда месяцем ранее.
сша
япония
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, япония, великобритания, минфин сша
Экономика, РОССИЯ, США, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Минфин США
07:45 18.08.2025
 
Российский портфель гособлигаций США за июнь сократился до $39 млн

Минфин США: российский портфель гособлигаций за июнь сократился до $39 млн

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июнь сократился до 39 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 42 миллиона, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за июнь, этот портфель теперь состоит из 23 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 16 миллионов - в краткосрочных. На конец мая объем вложений составлял 32 миллионов и 10 миллионов долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,148 триллиона долларов с 1,135 триллиона.
На втором месте вновь Великобритания, чей показатель увеличился до 858,1 миллиарда долларов с 809,4 миллиарда по итогам мая. Третье место, тоже как и месяц назад, у Китая, его вложения незначительно выросли - до 756,4 миллиарда долларов с 756,3 миллиарда месяцем ранее.
 
ЭкономикаРОССИЯСШАЯПОНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала