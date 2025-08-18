Российский портфель гособлигаций США за июнь сократился до $39 млн

https://1prime.ru/20250818/portfel-860833696.html
2025-08-18T07:45+0300
2025-08-18T07:45+0300
2025-08-18T07:45+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июнь сократился до 39 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 42 миллиона, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за июнь, этот портфель теперь состоит из 23 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 16 миллионов - в краткосрочных. На конец мая объем вложений составлял 32 миллионов и 10 миллионов долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,148 триллиона долларов с 1,135 триллиона.
На втором месте вновь Великобритания, чей показатель увеличился до 858,1 миллиарда долларов с 809,4 миллиарда по итогам мая. Третье место, тоже как и месяц назад, у Китая, его вложения незначительно выросли - до 756,4 миллиарда долларов с 756,3 миллиарда месяцем ранее.
