https://1prime.ru/20250818/portfel-860833696.html

Российский портфель гособлигаций США за июнь сократился до $39 млн

Российский портфель гособлигаций США за июнь сократился до $39 млн - 18.08.2025, ПРАЙМ

Российский портфель гособлигаций США за июнь сократился до $39 млн

Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июнь сократился до 39 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 42 миллиона, свидетельствуют данные | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T07:45+0300

2025-08-18T07:45+0300

2025-08-18T07:45+0300

экономика

россия

сша

япония

великобритания

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860833696.jpg?1755492358

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июнь сократился до 39 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 42 миллиона, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за июнь, этот портфель теперь состоит из 23 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 16 миллионов - в краткосрочных. На конец мая объем вложений составлял 32 миллионов и 10 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,148 триллиона долларов с 1,135 триллиона. На втором месте вновь Великобритания, чей показатель увеличился до 858,1 миллиарда долларов с 809,4 миллиарда по итогам мая. Третье место, тоже как и месяц назад, у Китая, его вложения незначительно выросли - до 756,4 миллиарда долларов с 756,3 миллиарда месяцем ранее.

сша

япония

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, япония, великобритания, минфин сша