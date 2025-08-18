https://1prime.ru/20250818/posol-860831883.html

Посол рассказал о повестке визита Путина в Индонезию

Посол рассказал о повестке визита Путина в Индонезию

ДЖАКАРТА, 18 авг — ПРАЙМ. Визит президента РФ Владимира Путина в Индонезию теперь будет стоять на повестке по принципу взаимности, следуя за визитом индонезийского лидера Прабово Субианто в Россию в июне 2025 года, сообщил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. Президент Индонезии стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025, он также провел переговоры с российским коллегой. Президент РФ высоко их оценил и заявил, что этот визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнёрства. "Разумеется, исходя из принципа взаимности и дипломатического протокола, теперь на повестке дня будет стоять вопрос об организации в перспективе ответного визита. Тем более что глава нашего государства побывал в Джакарте уже довольно давно, в 2007 году. Вместе с тем понятно, что такое событие требует солидного наполнения и серьезной подготовки на основе выполнения тех договоренностей на высшем уровне, которые были достигнуты два месяца назад и практическая реализация которых еще только разворачивается", - отметил Толченов. Дипломат подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее развитие российско-индонезийского политического диалога, а также на рост числа контактов по парламентской и межмидовской линии, между руководителями ведомств, организаций и регионов двух стран. Ранее индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш заявил РИА Новости, что Индонезия была бы рада приезду президента России, когда время позволит это, и открыта к его встрече с Прабово Субианто.

