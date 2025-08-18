https://1prime.ru/20250818/postpred-860830610.html
Постпред России в Вене назвал достижение саммита на Аляске
Постпред России в Вене назвал достижение саммита на Аляске - 18.08.2025, ПРАЙМ
Постпред России в Вене назвал достижение саммита на Аляске
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что одним из главных достижений саммита президента РФ Владимира Путина и президента США | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T01:23+0300
2025-08-18T01:23+0300
2025-08-18T01:23+0300
экономика
россия
мировая экономика
аляска
рф
сша
владимир путин
михаил ульянов
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860830610.jpg?1755469383
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что одним из главных достижений саммита президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала договоренность двух стран сосредоточиться на разработке долгосрочного мирного соглашения.
"Одним из главных достижений саммита на Аляске является тот факт, что две крупнейшие державы договорились сосредоточить усилия на главной цели - необходимости скорейшей разработки эффективного долгосрочного мирного соглашения", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Ранее Ульянов заявил, что Россия имеет полное право на предоставление ей эффективных гарантий безопасности, которых со своей стороны в настоящее время требует Украина. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе переговоров.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
аляска
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, аляска, рф, сша, владимир путин, михаил ульянов, дональд трамп, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Аляска, РФ, США, Владимир Путин, Михаил Ульянов, Дональд Трамп, МИД
Постпред России в Вене назвал достижение саммита на Аляске
Постпред Ульянов: лидеры России и США договорились сосредоточиться на разработке мира
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что одним из главных достижений саммита президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала договоренность двух стран сосредоточиться на разработке долгосрочного мирного соглашения.
"Одним из главных достижений саммита на Аляске является тот факт, что две крупнейшие державы договорились сосредоточить усилия на главной цели - необходимости скорейшей разработки эффективного долгосрочного мирного соглашения", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Ранее Ульянов заявил, что Россия имеет полное право на предоставление ей эффективных гарантий безопасности, которых со своей стороны в настоящее время требует Украина. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе переговоров.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.