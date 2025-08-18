Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.08.2025 Прирост товарооборота России и Индонезии составил 40%
Прирост товарооборота России и Индонезии составил 40%
Прирост товарооборота России и Индонезии составил 40%
2025-08-18T07:39+0300
2025-08-18T07:39+0300
экономика
россия
индонезия
рф
сша
ДЖАКАРТА, 18 авг — ПРАЙМ. Прирост взаимного товарооборота РФ и Индонезии составил 40% за первый квартал 2025 года, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "Стремимся к реализации значительного потенциала, накопленного в торгово-экономической сфере. Взаимный товарооборот в последние годы стабильно растет: в 2024 году он составил 4,3 миллиарда долларов США и продолжает увеличиваться. Не вдаваясь в детали, скажу, что за первый квартал нынешнего года прирост составил порядка 40%", - рассказал дипломат. По его словам, в интересах обеспечения бесперебойных расчетов российские и индонезийские финансовые регуляторы сейчас прорабатывают различные варианты межбанковского сотрудничества и диверсификации платежных инструментов. "Перспективными отраслями кооперации видим энергетику, добычу минеральных ресурсов, металлургию, сельское хозяйство, инфраструктурное развитие, информационно-коммуникационный сектор, медицину. По всем этим направлениям ведется диалог на уровне как правительственных ведомств, так и деловых кругов", - добавил глава российского диппредставительства.
07:39 18.08.2025
 
Прирост товарооборота России и Индонезии составил 40%

ДЖАКАРТА, 18 авг — ПРАЙМ. Прирост взаимного товарооборота РФ и Индонезии составил 40% за первый квартал 2025 года, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости.
"Стремимся к реализации значительного потенциала, накопленного в торгово-экономической сфере. Взаимный товарооборот в последние годы стабильно растет: в 2024 году он составил 4,3 миллиарда долларов США и продолжает увеличиваться. Не вдаваясь в детали, скажу, что за первый квартал нынешнего года прирост составил порядка 40%", - рассказал дипломат.
По его словам, в интересах обеспечения бесперебойных расчетов российские и индонезийские финансовые регуляторы сейчас прорабатывают различные варианты межбанковского сотрудничества и диверсификации платежных инструментов.
"Перспективными отраслями кооперации видим энергетику, добычу минеральных ресурсов, металлургию, сельское хозяйство, инфраструктурное развитие, информационно-коммуникационный сектор, медицину. По всем этим направлениям ведется диалог на уровне как правительственных ведомств, так и деловых кругов", - добавил глава российского диппредставительства.
 
