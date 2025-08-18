Прирост товарооборота России и Индонезии составил 40%

https://1prime.ru/20250818/prirost-860833508.html
ДЖАКАРТА, 18 авг — ПРАЙМ. Прирост взаимного товарооборота РФ и Индонезии составил 40% за первый квартал 2025 года, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости.
"Стремимся к реализации значительного потенциала, накопленного в торгово-экономической сфере. Взаимный товарооборот в последние годы стабильно растет: в 2024 году он составил 4,3 миллиарда долларов США и продолжает увеличиваться. Не вдаваясь в детали, скажу, что за первый квартал нынешнего года прирост составил порядка 40%", - рассказал дипломат.
По его словам, в интересах обеспечения бесперебойных расчетов российские и индонезийские финансовые регуляторы сейчас прорабатывают различные варианты межбанковского сотрудничества и диверсификации платежных инструментов.
"Перспективными отраслями кооперации видим энергетику, добычу минеральных ресурсов, металлургию, сельское хозяйство, инфраструктурное развитие, информационно-коммуникационный сектор, медицину. По всем этим направлениям ведется диалог на уровне как правительственных ведомств, так и деловых кругов", - добавил глава российского диппредставительства.
