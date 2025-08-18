https://1prime.ru/20250818/prirost-860833508.html

Прирост товарооборота России и Индонезии составил 40%

Прирост товарооборота России и Индонезии составил 40% - 18.08.2025, ПРАЙМ

Прирост товарооборота России и Индонезии составил 40%

Прирост взаимного товарооборота РФ и Индонезии составил 40% за первый квартал 2025 года, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости,... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T07:39+0300

2025-08-18T07:39+0300

2025-08-18T07:39+0300

экономика

россия

индонезия

рф

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860833508.jpg?1755491992

ДЖАКАРТА, 18 авг — ПРАЙМ. Прирост взаимного товарооборота РФ и Индонезии составил 40% за первый квартал 2025 года, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "Стремимся к реализации значительного потенциала, накопленного в торгово-экономической сфере. Взаимный товарооборот в последние годы стабильно растет: в 2024 году он составил 4,3 миллиарда долларов США и продолжает увеличиваться. Не вдаваясь в детали, скажу, что за первый квартал нынешнего года прирост составил порядка 40%", - рассказал дипломат. По его словам, в интересах обеспечения бесперебойных расчетов российские и индонезийские финансовые регуляторы сейчас прорабатывают различные варианты межбанковского сотрудничества и диверсификации платежных инструментов. "Перспективными отраслями кооперации видим энергетику, добычу минеральных ресурсов, металлургию, сельское хозяйство, инфраструктурное развитие, информационно-коммуникационный сектор, медицину. По всем этим направлениям ведется диалог на уровне как правительственных ведомств, так и деловых кругов", - добавил глава российского диппредставительства.

индонезия

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индонезия, рф, сша