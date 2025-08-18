Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приставы арестовали индийский сухогруз в рыбном порту Петербурга - 18.08.2025
Приставы арестовали индийский сухогруз в рыбном порту Петербурга
2025-08-18T10:25+0300
бизнес
россия
индия
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – ПРАЙМ. Судебные приставы в рамках обеспечения иска к зарегистрированному в Индии судовладельцу арестовали его сухогруз в морском рыбном порту Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Как отмечается, судебным приставам Кировского регионального отделения поступил исполнительный лист о принятии предварительных обеспечительных мер. Согласно решению арбитражного суда Краснодарского края, сухогрузное судно, принадлежащее компании-должнику, зарегистрированной в Индии, подлежало аресту. "Как только сухогруз прибыл в морской рыбный порт, сотрудники органа принудительного исполнения произвели арест судна грузоподъемностью более 20 тысяч тонн. В присутствии понятых подписан акт ареста (описи) имущества", – говорится в сообщении. Уточняется, что арестованное судно оставлено капитану на ответственное хранение. Данные о его владельце пока не приводятся.
бизнес, россия, индия, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10:25 18.08.2025
 
Приставы арестовали индийский сухогруз в рыбном порту Петербурга

УФССП: приставы арестовали индийский сухогруз в рыбном порту Петербурга

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк!Федеральная служба судебных приставов России
!Федеральная служба судебных приставов России - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – ПРАЙМ. Судебные приставы в рамках обеспечения иска к зарегистрированному в Индии судовладельцу арестовали его сухогруз в морском рыбном порту Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Как отмечается, судебным приставам Кировского регионального отделения поступил исполнительный лист о принятии предварительных обеспечительных мер. Согласно решению арбитражного суда Краснодарского края, сухогрузное судно, принадлежащее компании-должнику, зарегистрированной в Индии, подлежало аресту.
"Как только сухогруз прибыл в морской рыбный порт, сотрудники органа принудительного исполнения произвели арест судна грузоподъемностью более 20 тысяч тонн. В присутствии понятых подписан акт ареста (описи) имущества", – говорится в сообщении.
Уточняется, что арестованное судно оставлено капитану на ответственное хранение. Данные о его владельце пока не приводятся.
