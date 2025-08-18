https://1prime.ru/20250818/pristavy-860841991.html
Приставы арестовали индийский сухогруз в рыбном порту Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – ПРАЙМ. Судебные приставы в рамках обеспечения иска к зарегистрированному в Индии судовладельцу арестовали его сухогруз в морском рыбном порту Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Как отмечается, судебным приставам Кировского регионального отделения поступил исполнительный лист о принятии предварительных обеспечительных мер. Согласно решению арбитражного суда Краснодарского края, сухогрузное судно, принадлежащее компании-должнику, зарегистрированной в Индии, подлежало аресту. "Как только сухогруз прибыл в морской рыбный порт, сотрудники органа принудительного исполнения произвели арест судна грузоподъемностью более 20 тысяч тонн. В присутствии понятых подписан акт ареста (описи) имущества", – говорится в сообщении. Уточняется, что арестованное судно оставлено капитану на ответственное хранение. Данные о его владельце пока не приводятся.
