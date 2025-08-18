https://1prime.ru/20250818/pshenitsa-860849922.html

Минсельхоз рассказал о пошлине на экспорт пшеницы из России с 20 августа

Минсельхоз рассказал о пошлине на экспорт пшеницы из России с 20 августа - 18.08.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз рассказал о пошлине на экспорт пшеницы из России с 20 августа

Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России на период с 20 по 26 августа будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T12:09+0300

2025-08-18T12:09+0300

2025-08-18T12:09+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860849753_0:78:2526:1499_1920x0_80_0_0_f75822a69809e827d49640b5b60a39f7.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России на период с 20 по 26 августа будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 224 доллара за тонну, на ячмень - 203,2 доллара, на кукурузу - 218,7 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 13 по 19 августа, так же нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20250808/poshlina-860484622.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, минсельхоз