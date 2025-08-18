https://1prime.ru/20250818/pshenitsa-860849922.html
Минсельхоз рассказал о пошлине на экспорт пшеницы из России с 20 августа
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России на период с 20 по 26 августа будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России на период с 20 по 26 августа будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 224 доллара за тонну, на ячмень - 203,2 доллара, на кукурузу - 218,7 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 13 по 19 августа, так же нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
