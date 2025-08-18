Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о подарке Путина для жителя Аляски
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
СМИ рассказали о подарке Путина для жителя Аляски
Президент России Владимир Путин презентовал жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл марки "Урал". Об этом сообщил телеканал "Россия 1". | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин презентовал жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл марки "Урал". Об этом сообщил телеканал "Россия 1"."Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации", — сказал советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.В материале отмечается, что за несколько дней до встречи Путина и Трампа Уоррен поделился с журналистами своими трудностями в поиске запчастей для своего старого мотоцикла "Урал" из-за антироссийских санкций. После выхода этого репортажа российские дипломаты нашли американца и подарили ему новое транспортное средство.Мотолюбитель, делясь впечатлениями, отметил, что новый мотоцикл работает плавнее и приятнее, добавив, что ему нравится и его старый "Урал", однако новый "намного лучше".
09:16 18.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский | Рабочая поездка президента Владимира Путина в Магадан
© РИА Новости . Алексей Никольский
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США
"Делегация капитуляции". В Раде раскрыли, с кем Зеленский едет в США
