https://1prime.ru/20250818/putin--860837463.html

СМИ рассказали о подарке Путина для жителя Аляски

СМИ рассказали о подарке Путина для жителя Аляски - 18.08.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о подарке Путина для жителя Аляски

Президент России Владимир Путин презентовал жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл марки "Урал". Об этом сообщил телеканал "Россия 1". | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T09:16+0300

2025-08-18T09:16+0300

2025-08-18T09:16+0300

политика

россия

аляска

сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860771806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b94cbbf17e3704f160017baa25052638.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин презентовал жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл марки "Урал". Об этом сообщил телеканал "Россия 1"."Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации", — сказал советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.В материале отмечается, что за несколько дней до встречи Путина и Трампа Уоррен поделился с журналистами своими трудностями в поиске запчастей для своего старого мотоцикла "Урал" из-за антироссийских санкций. После выхода этого репортажа российские дипломаты нашли американца и подарили ему новое транспортное средство.Мотолюбитель, делясь впечатлениями, отметил, что новый мотоцикл работает плавнее и приятнее, добавив, что ему нравится и его старый "Урал", однако новый "намного лучше".

https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860835330.html

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин