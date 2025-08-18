Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров на Аляске - 18.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Путин обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров на Аляске
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в котором поделился основными итогами российско-американских... | 18.08.2025, ПРАЙМ
политика
россия
мировая экономика
юар
аляска
владимир путин
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в котором поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске, сообщили в пресс-службе Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске", - говорится в сообщении.В пресс-службе также отметили, что лидер Южно-Африканской Республики выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.
юар
аляска
россия, мировая экономика, юар, аляска, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮАР, Аляска, Владимир Путин
Путин обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров на Аляске

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в котором поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что лидер Южно-Африканской Республики выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Президент ЮАР проведет телефонный звонок с Путиным, пишут СМИ
