Путин обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров на Аляске
Путин обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров на Аляске
2025-08-18T13:27+0300
политика
россия
мировая экономика
юар
аляска
владимир путин
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в котором поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске, сообщили в пресс-службе Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске", - говорится в сообщении.В пресс-службе также отметили, что лидер Южно-Африканской Республики выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.
юар
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
Путин обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров на Аляске
