Путин обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров на Аляске

Путин обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров на Аляске

2025-08-18T13:27+0300

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в котором поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске, сообщили в пресс-службе Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске", - говорится в сообщении.В пресс-службе также отметили, что лидер Южно-Африканской Республики выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.

