https://1prime.ru/20250818/putin-860856670.html
Путин одобрил идею о моратории на банкротство ростовских аграриев
Путин одобрил идею о моратории на банкротство ростовских аграриев - 18.08.2025, ПРАЙМ
Путин одобрил идею о моратории на банкротство ростовских аграриев
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T13:54+0300
2025-08-18T13:54+0300
2025-08-18T13:54+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
ростовская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860855257_0:85:3343:1965_1920x0_80_0_0_76015bb6b228a7ee14acc8e12c1526ff.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в регионе. Во время встречи с Путиным в Кремле в понедельник Слюсарь доложил президенту о состоянии дел в сельскохозяйственной сфере. В частности, врио губернатора озвучил предложение о новой мере поддержки сельхозпроизводителей. "Хотел попросить: в ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги", - заявил Слюсарь. "Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это", - ответил Путин. Врио губернатора сообщил, что подготовит и передаст соответствующее письмо. "Договорились", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20250818/putin--860853977.html
ростовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860855257_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_b63b6bcea536c74499a92cb82c5fb89d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, бизнес, ростовская область, владимир путин
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, Ростовская область, Владимир Путин
Путин одобрил идею о моратории на банкротство ростовских аграриев
Путин поддержал мораторий на банкротство для ростовских сельхозпроизводителей
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в регионе.
Во время встречи с Путиным в Кремле в понедельник Слюсарь доложил президенту о состоянии дел в сельскохозяйственной сфере. В частности, врио губернатора озвучил предложение о новой мере поддержки сельхозпроизводителей.
"Хотел попросить: в ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги", - заявил Слюсарь.
"Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это", - ответил Путин.
Врио губернатора сообщил, что подготовит и передаст соответствующее письмо.
"Договорились", - сказал Путин.
Путин обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров на Аляске