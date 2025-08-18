https://1prime.ru/20250818/putin-860856670.html

Путин одобрил идею о моратории на банкротство ростовских аграриев

Путин одобрил идею о моратории на банкротство ростовских аграриев - 18.08.2025, ПРАЙМ

Путин одобрил идею о моратории на банкротство ростовских аграриев

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T13:54+0300

2025-08-18T13:54+0300

2025-08-18T13:54+0300

экономика

сельское хозяйство

бизнес

ростовская область

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860855257_0:85:3343:1965_1920x0_80_0_0_76015bb6b228a7ee14acc8e12c1526ff.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в регионе. Во время встречи с Путиным в Кремле в понедельник Слюсарь доложил президенту о состоянии дел в сельскохозяйственной сфере. В частности, врио губернатора озвучил предложение о новой мере поддержки сельхозпроизводителей. "Хотел попросить: в ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги", - заявил Слюсарь. "Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это", - ответил Путин. Врио губернатора сообщил, что подготовит и передаст соответствующее письмо. "Договорились", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250818/putin--860853977.html

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, ростовская область, владимир путин