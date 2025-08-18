Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин одобрил идею о моратории на банкротство ростовских аграриев - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/putin-860856670.html
Путин одобрил идею о моратории на банкротство ростовских аграриев
Путин одобрил идею о моратории на банкротство ростовских аграриев - 18.08.2025, ПРАЙМ
Путин одобрил идею о моратории на банкротство ростовских аграриев
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T13:54+0300
2025-08-18T13:54+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
ростовская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860855257_0:85:3343:1965_1920x0_80_0_0_76015bb6b228a7ee14acc8e12c1526ff.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в регионе. Во время встречи с Путиным в Кремле в понедельник Слюсарь доложил президенту о состоянии дел в сельскохозяйственной сфере. В частности, врио губернатора озвучил предложение о новой мере поддержки сельхозпроизводителей. "Хотел попросить: в ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги", - заявил Слюсарь. "Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это", - ответил Путин. Врио губернатора сообщил, что подготовит и передаст соответствующее письмо. "Договорились", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20250818/putin--860853977.html
ростовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860855257_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_b63b6bcea536c74499a92cb82c5fb89d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, бизнес, ростовская область, владимир путин
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, Ростовская область, Владимир Путин
13:54 18.08.2025
 
Путин одобрил идею о моратории на банкротство ростовских аграриев

Путин поддержал мораторий на банкротство для ростовских сельхозпроизводителей

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Юрием Слюсарем
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Юрием Слюсарем
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в регионе.
Во время встречи с Путиным в Кремле в понедельник Слюсарь доложил президенту о состоянии дел в сельскохозяйственной сфере. В частности, врио губернатора озвучил предложение о новой мере поддержки сельхозпроизводителей.
"Хотел попросить: в ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги", - заявил Слюсарь.
"Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это", - ответил Путин.
Врио губернатора сообщил, что подготовит и передаст соответствующее письмо.
"Договорились", - сказал Путин.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Путин обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров на Аляске
13:27
 
ЭкономикаСельское хозяйствоБизнесРостовская областьВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала