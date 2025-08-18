https://1prime.ru/20250818/putin-860869241.html
Путин обсудил с Моди итоги саммита с Трампом
Путин обсудил с Моди итоги саммита с Трампом - 18.08.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с Моди итоги саммита с Трампом
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди об основных итогах российско-американского саммита... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T17:16+0300
2025-08-18T17:16+0300
2025-08-18T17:16+0300
индия
аляска
владимир путин
нарендра моди
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди об основных итогах российско-американского саммита на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого Владимир Путин рассказал об основных итогах российско-американского саммита на Аляске", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250818/evrosoyuz-860869078.html
индия
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, аляска, владимир путин, нарендра моди, дональд трамп, в мире
ИНДИЯ, Аляска, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дональд Трамп, В мире
Путин обсудил с Моди итоги саммита с Трампом
Путин обсудил с Моди итоги саммита России и США на Аляске