Моди поблагодарил Путина за информацию о саммите на Аляске

Моди поблагодарил Путина за информацию о саммите с Трампом на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за информацию о саммите на Аляске, стороны также обсудили перспективы долгосрочного урегулирования на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Премьер-министр Индии поблагодарил за предоставленную информацию (о саммите на Аляске - ред.). Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и условились продолжить диалог на этот счет, а также по другим актуальным международным темам", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.