https://1prime.ru/20250818/putin-860871893.html

Моди поблагодарил Путина за информацию о саммите на Аляске

Моди поблагодарил Путина за информацию о саммите на Аляске - 18.08.2025, ПРАЙМ

Моди поблагодарил Путина за информацию о саммите на Аляске

Премьер Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за информацию о саммите на Аляске, стороны также... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T17:48+0300

2025-08-18T17:48+0300

2025-08-18T17:48+0300

россия

мировая экономика

украина

аляска

индия

владимир путин

нарендра моди

дональд трамп

fox news

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860871727_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_a7c484363e2857f1774bb2e4f4027f32.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за информацию о саммите на Аляске, стороны также обсудили перспективы долгосрочного урегулирования на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. "Премьер-министр Индии поблагодарил за предоставленную информацию (о саммите на Аляске - ред.). Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и условились продолжить диалог на этот счет, а также по другим актуальным международным темам", - говорится в сообщении пресс-службы. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://1prime.ru/20250818/tramp-860871190.html

украина

аляска

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, аляска, индия, владимир путин, нарендра моди, дональд трамп, fox news, в мире