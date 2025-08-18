Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Моди поблагодарил Путина за информацию о саммите на Аляске
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за информацию о саммите на Аляске, стороны также обсудили перспективы долгосрочного урегулирования на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. "Премьер-министр Индии поблагодарил за предоставленную информацию (о саммите на Аляске - ред.). Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и условились продолжить диалог на этот счет, а также по другим актуальным международным темам", - говорится в сообщении пресс-службы. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
17:48 18.08.2025
 
Моди поблагодарил Путина за информацию о саммите на Аляске

Моди поблагодарил Путина за информацию о саммите с Трампом на Аляске

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за информацию о саммите на Аляске, стороны также обсудили перспективы долгосрочного урегулирования на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Премьер-министр Индии поблагодарил за предоставленную информацию (о саммите на Аляске - ред.). Лидеры обсудили перспективы долгосрочного урегулирования кризиса на Украине и условились продолжить диалог на этот счет, а также по другим актуальным международным темам", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
