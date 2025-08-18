https://1prime.ru/20250818/putin-860872176.html
Путин назначил Любинского замглавы МИД России
2025-08-18T17:50+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД РФ, освободив от обязанностей посла в Австрии, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 18 августа. Другим указом президент освободил Любинского от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрийской Республике.
