Путин назначил Любинского замглавы МИД России

2025-08-18T17:50+0300

2025-08-18T17:50+0300

2025-08-18T17:50+0300

россия

общество

рф

австрия

владимир путин

политика

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД РФ, освободив от обязанностей посла в Австрии, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 18 августа. Другим указом президент освободил Любинского от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрийской Республике.

