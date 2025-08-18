Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назначил Любинского замглавы МИД России - 18.08.2025, ПРАЙМ
Путин назначил Любинского замглавы МИД России
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД РФ, освободив от обязанностей посла в Австрии, соответствующие указы размещены на сайте | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T17:50+0300
2025-08-18T17:50+0300
россия
общество
рф
австрия
владимир путин
политика
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД РФ, освободив от обязанностей посла в Австрии, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 18 августа. Другим указом президент освободил Любинского от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрийской Республике.
россия, общество , рф, австрия, владимир путин, политика
РОССИЯ, Общество , РФ, АВСТРИЯ, Владимир Путин, политика
17:50 18.08.2025
 
Путин назначил Любинского замглавы МИД России

Путин назначил Любинского замглавы МИД, освободив от обязанностей посла в Австрии

© РИА Новости . Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД РФ, освободив от обязанностей посла в Австрии, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 18 августа.
Другим указом президент освободил Любинского от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрийской Республике.
