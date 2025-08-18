https://1prime.ru/20250818/ramafosa-860853398.html

Президент ЮАР проведет телефонный звонок с Путиным, пишут СМИ

Президент ЮАР проведет телефонный звонок с Путиным, пишут СМИ

2025-08-18T12:59+0300

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса планирует провести телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным по итогам прошедшего в пятницу саммита на Аляске, передает агентство Блубмерг со ссылкой на представителя президента ЮАР Винсента Магвенья. "Президент ЮАР Рамафоса проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на этой неделе... Путин предложил провести звонок и проинформирует Рамафосу о своей поездке на Аляску, где он обсуждал (украинский - ред.) конфликт с лидером США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства.

