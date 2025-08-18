https://1prime.ru/20250818/raskhody-860843116.html
Правительство возместит расходы на электроэнергию в новых регионах
Правительство возместит расходы на электроэнергию в новых регионах
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов на поставку электроэнергии для граждан и предприятий в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Глава правительства напомнил, что в текущем году сети в новых регионах объединили в одну организацию. Это позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техникой. В общей сложности на эти цели было выделено свыше 10 миллиардов рублей. "Принято также решение сейчас направить еще 1,5 миллиарда рублей для возмещения расходов потребителей на закупку электроэнергии. Рассчитываем, что благодаря такой мере в распоряжении предприятий промышленности и сферы услуг останется больше оборотных средств при сохранении необходимого уровня надежности электроэнергетического комплекса", – сказал Мишустин.
