Правительство возместит расходы на электроэнергию в новых регионах - 18.08.2025
Правительство возместит расходы на электроэнергию в новых регионах
Правительство возместит расходы на электроэнергию в новых регионах - 18.08.2025, ПРАЙМ
Правительство возместит расходы на электроэнергию в новых регионах
Правительство РФ направит 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов на поставку электроэнергии для граждан и предприятий в Донецкой и Луганской Народных... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T10:38+0300
2025-08-18T10:38+0300
энергетика
россия
херсонская область
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов на поставку электроэнергии для граждан и предприятий в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Глава правительства напомнил, что в текущем году сети в новых регионах объединили в одну организацию. Это позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техникой. В общей сложности на эти цели было выделено свыше 10 миллиардов рублей. "Принято также решение сейчас направить еще 1,5 миллиарда рублей для возмещения расходов потребителей на закупку электроэнергии. Рассчитываем, что благодаря такой мере в распоряжении предприятий промышленности и сферы услуг останется больше оборотных средств при сохранении необходимого уровня надежности электроэнергетического комплекса", – сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20250730/elektroenergiya-860114483.html
херсонская область
россия, херсонская область, михаил мишустин
Энергетика, РОССИЯ, Херсонская область, Михаил Мишустин
10:38 18.08.2025
 
Правительство возместит расходы на электроэнергию в новых регионах

Правительство направит 1,5 млрд рублей на возмещение расходов на электроэнергию

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов на поставку электроэнергии для граждан и предприятий в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Глава правительства напомнил, что в текущем году сети в новых регионах объединили в одну организацию. Это позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техникой. В общей сложности на эти цели было выделено свыше 10 миллиардов рублей.
"Принято также решение сейчас направить еще 1,5 миллиарда рублей для возмещения расходов потребителей на закупку электроэнергии. Рассчитываем, что благодаря такой мере в распоряжении предприятий промышленности и сферы услуг останется больше оборотных средств при сохранении необходимого уровня надежности электроэнергетического комплекса", – сказал Мишустин.
Электроподстанция на площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа Моглино
"Интер РАО" снизило экспорт электроэнергии в первом полугодии
30 июля, 14:11
 
ЭнергетикаРОССИЯХерсонская областьМихаил Мишустин
 
 
