Азаров: решение украинской проблемы находится в руках России и США - 18.08.2025, ПРАЙМ
Азаров: решение украинской проблемы находится в руках России и США
2025-08-18T01:53+0300
2025-08-18T01:53+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинское урегулирование находится в руках РФ и США, так как они больше других заинтересованы в мире, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Решение украинской проблемы находится в руках двух стран — России и США. Они больше других заинтересованы в том, чтобы был мир в Европе и на других континентах", - сказал Азаров "Известиям". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
01:53 18.08.2025
 
Азаров: решение украинской проблемы находится в руках России и США

Экс-премьер Украины Азаров: решение украинской проблемы находится в руках России и США

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинское урегулирование находится в руках РФ и США, так как они больше других заинтересованы в мире, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Решение украинской проблемы находится в руках двух стран — России и США. Они больше других заинтересованы в том, чтобы был мир в Европе и на других континентах", - сказал Азаров "Известиям".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
