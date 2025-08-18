https://1prime.ru/20250818/reshenie-860830703.html

Азаров: решение украинской проблемы находится в руках России и США

2025-08-18T01:53+0300

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинское урегулирование находится в руках РФ и США, так как они больше других заинтересованы в мире, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Решение украинской проблемы находится в руках двух стран — России и США. Они больше других заинтересованы в том, чтобы был мир в Европе и на других континентах", - сказал Азаров "Известиям". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

2025

