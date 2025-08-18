Экономист объяснил, почему Китай присвоил России кредитные рейтинги

https://1prime.ru/20250818/reyting-860848655.html
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Присвоение России кредитных рейтингов очередными китайскими агентствами вполне естественно и отражает лояльность китайского рынка российской экономике, прокомментировал РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. "В получении рейтинга от очередной рейтингующей организации КНР нет ничего удивительного, учитывая хорошие экономические связи. Скорее, это естественный процесс. Сам факт рейтинга от четвертого по счету агентства... подчеркивает лояльность китайского рынка к российской экономике", - отмечает эксперт. В дальнейшем повысить рейтинг Россия может только за счет улучшение макроэкономических параметров: снижения инфляции и дефицита бюджета, ускорения роста экономики, производительности труда и благосостояния граждан, отмечает эксперт.Россия получила суверенный кредитный рейтинг уже в четвертом китайском агентстве, обратила внимание в понедельник газета "Ведомости". 13 августа рейтинги iAsc в национальной и иностранной валютах стране присвоило государственное агентство Dagong International, указано в материале. Такая оценка говорит о высокой способности к погашению долга, низком риске дефолта и относительной уязвимости к неблагоприятным экономическим условиям. Прогноз по рейтингу – "стабильный".
