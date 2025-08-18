Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-18T11:48+0300
2025-08-18T11:48+0300
экономика
россия
финансы
китай
"бкс мир инвестиций"
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
https://1prime.ru/20250801/energy-860181174.html
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
россия, финансы, китай, "бкс мир инвестиций", ведомости
Экономика, РОССИЯ, Финансы, КИТАЙ, "БКС Мир инвестиций", Ведомости
11:48 18.08.2025
 
Экономист объяснил, почему Китай присвоил России кредитные рейтинги

Экономист Федоров: новый кредитный рейтинг от КНР говорит о лояльности к рынку РФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Присвоение России кредитных рейтингов очередными китайскими агентствами вполне естественно и отражает лояльность китайского рынка российской экономике, прокомментировал РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
"В получении рейтинга от очередной рейтингующей организации КНР нет ничего удивительного, учитывая хорошие экономические связи. Скорее, это естественный процесс. Сам факт рейтинга от четвертого по счету агентства... подчеркивает лояльность китайского рынка к российской экономике", - отмечает эксперт.
В дальнейшем повысить рейтинг Россия может только за счет улучшение макроэкономических параметров: снижения инфляции и дефицита бюджета, ускорения роста экономики, производительности труда и благосостояния граждан, отмечает эксперт.
Россия получила суверенный кредитный рейтинг уже в четвертом китайском агентстве, обратила внимание в понедельник газета "Ведомости". 13 августа рейтинги iAsc в национальной и иностранной валютах стране присвоило государственное агентство Dagong International, указано в материале. Такая оценка говорит о высокой способности к погашению долга, низком риске дефолта и относительной уязвимости к неблагоприятным экономическим условиям. Прогноз по рейтингу – "стабильный".
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Китай лишил США миллиардов. Россия готовится занять место на рынке
1 августа, 06:06
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыКИТАЙ"БКС Мир инвестиций"Ведомости
 
 
