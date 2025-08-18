Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила новый кредитный рейтинг России - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/reyting-860848991.html
Эксперт оценила новый кредитный рейтинг России
Эксперт оценила новый кредитный рейтинг России - 18.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила новый кредитный рейтинг России
Новые кредитные рейтинги от китайских агентств, составляющие альтернативу западным институтам, повысят привлекательность России для инвесторов из Азии,... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T12:00+0300
2025-08-18T12:00+0300
экономика
технологии
россия
азия
ближний восток
китай
рэу им. г.в.плеханова
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новые кредитные рейтинги от китайских агентств, составляющие альтернативу западным институтам, повысят привлекательность России для инвесторов из Азии, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Россия получила суверенный кредитный рейтинг уже в четвертом китайском агентстве, обратила внимание в понедельник газета "Ведомости". 13 августа рейтинги iAsc в национальной и иностранной валютах стране присвоило государственное агентство Dagong International, указано в материале. Такая оценка говорит о высокой способности к погашению долга, низком риске дефолта и относительной уязвимости к неблагоприятным экономическим условиям. Прогноз по рейтингу – "стабильный". "Россия сможет привлекать дополнительные ресурсы, инвестиции компаний азиатского региона и Ближнего Востока в свою экономику. Получается, что и в области рейтингов возникла альтернатива западным институтам на базе Китая, что не дает возможности западному блоку стран учитывать только свои интересы", - отмечает эксперт. Полученный Россией суверенный рейтинг говорит о стабильности российской экономики, высокой способности к погашению долга, который у России в разы меньше, чем у западных экономик, добавляет Новикова.
https://1prime.ru/20250818/reyting-860848655.html
азия
ближний восток
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_54831581bbe7d04c7b841a840e384b03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, азия, ближний восток, китай, рэу им. г.в.плеханова, ведомости
Экономика, Технологии, РОССИЯ, АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КИТАЙ, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Ведомости
12:00 18.08.2025
 
Эксперт оценила новый кредитный рейтинг России

Экономист Новикова: рейтинги КНР повысят привлекательность России для инвесторов

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новые кредитные рейтинги от китайских агентств, составляющие альтернативу западным институтам, повысят привлекательность России для инвесторов из Азии, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Россия получила суверенный кредитный рейтинг уже в четвертом китайском агентстве, обратила внимание в понедельник газета "Ведомости". 13 августа рейтинги iAsc в национальной и иностранной валютах стране присвоило государственное агентство Dagong International, указано в материале. Такая оценка говорит о высокой способности к погашению долга, низком риске дефолта и относительной уязвимости к неблагоприятным экономическим условиям. Прогноз по рейтингу – "стабильный".
"Россия сможет привлекать дополнительные ресурсы, инвестиции компаний азиатского региона и Ближнего Востока в свою экономику. Получается, что и в области рейтингов возникла альтернатива западным институтам на базе Китая, что не дает возможности западному блоку стран учитывать только свои интересы", - отмечает эксперт.
Полученный Россией суверенный рейтинг говорит о стабильности российской экономики, высокой способности к погашению долга, который у России в разы меньше, чем у западных экономик, добавляет Новикова.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Экономист объяснил, почему Китай присвоил России кредитные рейтинги
11:48
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯАЗИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОККИТАЙРЭУ им. Г.В.ПлехановаВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала