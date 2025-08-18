https://1prime.ru/20250818/reyting-860848991.html

Эксперт оценила новый кредитный рейтинг России

Эксперт оценила новый кредитный рейтинг России

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новые кредитные рейтинги от китайских агентств, составляющие альтернативу западным институтам, повысят привлекательность России для инвесторов из Азии, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Россия получила суверенный кредитный рейтинг уже в четвертом китайском агентстве, обратила внимание в понедельник газета "Ведомости". 13 августа рейтинги iAsc в национальной и иностранной валютах стране присвоило государственное агентство Dagong International, указано в материале. Такая оценка говорит о высокой способности к погашению долга, низком риске дефолта и относительной уязвимости к неблагоприятным экономическим условиям. Прогноз по рейтингу – "стабильный". "Россия сможет привлекать дополнительные ресурсы, инвестиции компаний азиатского региона и Ближнего Востока в свою экономику. Получается, что и в области рейтингов возникла альтернатива западным институтам на базе Китая, что не дает возможности западному блоку стран учитывать только свои интересы", - отмечает эксперт. Полученный Россией суверенный рейтинг говорит о стабильности российской экономики, высокой способности к погашению долга, который у России в разы меньше, чем у западных экономик, добавляет Новикова.

