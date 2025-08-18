В РИА Рейтинг отметили рост госдолга регионов России

https://1prime.ru/20250818/reyting-860860020.html

Государственный долг регионов РФ по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 3,9% и составил 3,27 трлн. руб. Объем госдолга вырос в 40 регионах РФ, в 28 - не | 18.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Государственный долг регионов РФ по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 3,9% и составил 3,27 трлн. руб. Объем госдолга вырос в 40 регионах РФ, в 28 - не изменился и в 21 - снизился.По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 3,9%, составив 3,27 триллионов рублей. В абсолютном выражении госдолг увеличился на 122,4 миллиарда рублей.Объем муниципального долга составил 374,5 миллиарда рублей, что на 1,4% ниже, чем в начале 2025 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 июля 2025 года составил 3,64 триллионов рублей, что на 3,3% выше, чем полгода назад.В структуре долга 4/5 бюджетных кредитовВ структуре суммарного госдолга регионов РФ доля бюджетных кредитов по итогам первого полугодия 2025 года составила 80%, а на три остальных вида пришлось суммарно 20%. Из них 11% - на задолженность по государственным ценным бумагам, 7% - на коммерческие кредиты и 2% - на государственные гарантии. По сравнению с началом года их доли существенно не изменились. При этом суммарный объем государственных ценных бумаг за прошедшие шесть месяцев 2025 года снизился на 25,9 миллиарда рублей, государственных гарантий – на 5,1 миллиарда рублей, а суммарный объем коммерческих кредитов вырос на 12,8 миллиардов рублей и бюджетных кредитов – на 140,6 миллиардов рублей.Госдолг вырос в 40 регионах РФПо итогам шести месяцев 2025 года объем государственного долга вырос в 40 регионах РФ, в 21 регионе госдолг снизился и в 28 – не изменился.Лидером по снижению государственного долга стал Ставропольский край, который частично погасил облигационный заем и расплатился по части бюджетному кредиту, что сократило общий госдолг на 49,3%. Следом за ним идет Республика Адыгея (-24,9%), которая также частично расплатилась по бюджетным кредитам. На третьем месте Санкт-Петербург, чей госдолг за шесть месяцев текущего года сократился на 14% за счет погашения облигационного займа, но вот доля бюджетных кредитов выросла из-за новых заимствований. В Республике Татарстан и Республике Карелия за прошедший период объем госдолга сократился на 11,6% и 10% соответственно.Наиболее существенно объем госдолга увеличился в Чукотском автономном округе (+153,4%), в Иркутской области – на 74,3%, в Кемеровской области - на 44,1%, в Тульской области – на 37,8%, в Белгородской области – на 31,5%. Во всех пяти регионах рост госдолга произошел за счет наращивания задолженности по бюджетным кредитам. Кроме того, в структуре четырех из пяти регионов появилась задолженность по коммерческим кредитам, а Чукотском автономном округе существенно вырос объем государственных гарантий. В остальных 35 регионах рост объема государственного долга ниже 30%.Около четверти суммарного объема госдолга приходится на 5 регионов РФСамый высокий объем государственного долга наблюдается в Московской области: на 1 июля 2025 года он составил 205,97 миллиардов рублей. За первое полугодие объем областного госдолга снизился на 8% в основном за счет частичного погашения облигационного займа и сокращения задолженности по бюджетным кредитам. На втором месте по объему госдолга Нижегородская область, чей госдолг составляет 175,45 миллиардов рублей, что на 3,9% выше, чем в начале года. Рост объема областного госдолга в основном произошел за счет нового коммерческого займа. На третьем месте – Москва с объемом госдолга в 167,45 миллиардов рублей, который за шесть месяцев текущего года не изменился. Следом за ней расположились Краснодарский край и Республика Татарстан с госдолгом в 110,27 и 105,71 миллиардов рублей соответственно. На эти пять регионов РФ приходится 23% суммарного регионального госдолга, а половина регионального госдолга приходится на 16 российских регионов.Долговая нагрузка на региональные бюджеты немного вырослаДля определения уровня долговой нагрузки регионов эксперты Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" провели исследование и составили очередной рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в первом полугодии 2024 года. В рейтинге использовались данные региональных отделений Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах субъектов РФ. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 июля 2025 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.07.2024 г. по 01.07.2025 г.).Общероссийский уровень долговой нагрузки немного вырос и на 1 июля 2025 года составил 18,2%, что на 0,4 п. п. выше, чем было зафиксировано на 1 января 2025 года. Диапазон значений в региональном разрезе снова расширился и варьируется от 1,5% в Севастополе до 115,3% в Архангельской области.Низкий уровень долговой нагрузки по итогам первого полугодия 2025 года зафиксирован в десяти регионах и, по сравнению с началом года, их количество не изменилось. Состав лидирующей группы, где государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов, немного изменился, и на 1 июля 2025 года в нее входят: Севастополь (1,5%), Ненецкий автономный округ (1,6%), Сахалинская область (1,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (3%), Москва (3,2%), Тюменская область (3,5%), Ленинградская область (4,4%), Санкт-Петербург (4,8%) и вернувшаяся в группу Республика Крым (9,7%). Приморский край, наоборот, состав лидирующей группы покинул. В перечисленных регионах долговая нагрузка за шесть месяцев 2025 года изменилась разнонаправленно.В целом в 23 регионах РФ государственный долг на 1 июля 2025 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них всего в трех субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов. В замыкающую рейтинг тройку входят Архангельская область, где отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам составило 115,3%, что на 26,3 п.п. выше, чем в начале года. Причиной этого стало снижение налоговых и неналоговых доходов на 13% и рост объема госдолга на 21,7%. Предпоследнюю строчку рейтинга занимает Республика Хакасия, долговое бремя которой продолжает сокращаться: по итогам 6 месяцев 2025 года отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам составило 85,5%, что на 5,8 п.п. ниже, чем в начале года. Причем объем госдолга региона за это время не изменился, и снижение произошло благодаря росту налоговых и неналоговых доходов на 15%. И третью строчку с конца рейтинга занимает Томская область, где отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам составило 74,3%, что на 11,5 п.п. выше, чем на 1 января 2025 года. За прошедшие шесть месяцев областной госдолг вырос на 15%, а налоговые и неналоговые доходы сократились на 6%.Долговая нагрузка в большинстве регионов РФ снизиласьУровень долговой нагрузки в большинстве российских регионов по итогам первого полугодия 2025 года снизился. На 1 июля 2025 года отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам сократилось в 49 регионах РФ. Наиболее существенное ее сокращение наблюдается в Еврейской автономной области, где за счет существенного роста налоговых и неналоговых доходов (+47%) снизилось долговое давление на бюджет на 11,7 п.п. до 61,2%, при этом объем госдолга изменился незначительно (+1%). Республика Бурятия сократила долговую нагрузку на 11,7 п.п. до 65,4% за счет снижения объема госдолга на 8% и роста налоговых и неналоговых доходов на 19%. В Ставропольском крае уровень долговой нагрузки снизился на 10,9 п.п. до 10,9% в основном за счет сокращения объема государственного долга на 49,3%, при этом налоговые и неналоговые доходы выросли на 3%. В остальных 46 регионах РФ долговая нагрузка сократилась менее чем на 10%.Лидером по отрицательной динамике стала Чукотский автономный округ, где долговая нагрузка выросла на 33,7 процентных пункта до 59,9% в основном за счет опережающего роста объема госдолга на 153,4%, при этом объем налоговых и неналоговых доходов вырос на 28%. В Архангельской области уровень долговой нагрузки вырос на 26,3 п.п. до 115,3%, что можно объяснить увеличением объема областного госдолга на 21,7%, и снижением налоговых и неналоговых доходов бюджета за шесть месяцев текущего года на 13%. В Кемеровской области долговая нагрузка на бюджет выросла на 20 п.п. и составила 57,1%, что объясняется ростом госдолга на 44,1% и снижением налоговых и неналоговых доходов бюджета на 14%.В остальных 35 регионах РФ рост уровня долговой нагрузки за первое полугодие 2025 года не превысил 13 п.п.. В Ленинградской области и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре уровень долговой нагрузки за прошедшие полгода не изменился.Рейтинг регионов по уровню долговой нагрузки в PDF–формате>>>

