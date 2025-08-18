Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" готов принять участие в создании первой АЭС в Индонезии - 18.08.2025, ПРАЙМ
"Росатом" готов принять участие в создании первой АЭС в Индонезии
"Росатом" готов принять участие в создании первой АЭС в Индонезии
2025-08-18T05:39+0300
2025-08-18T05:39+0300
ДЖАКАРТА, 18 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" готова принять участие в создании первой АЭС в Индонезии, а уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в стране, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "Отмечаем интерес индонезийских партнеров к взаимодействию в энергетике, включая использование в мирных целях ядерной энергии. Госкорпорация "Росатом", являющаяся мировым лидером в этой сфере, готова принять участие в создании первой АЭС на архипелаге, предложить свои наработки в неэнергетических областях применения "мирного атома", - сказал Толченов. Дипломат также выразил уверенность в том, что уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в Индонезии, "станут основой для налаживания партнерства на данном направлении, послужат на благо народов двух стран".
ДЖАКАРТА, 18 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" готова принять участие в создании первой АЭС в Индонезии, а уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в стране, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости.
"Отмечаем интерес индонезийских партнеров к взаимодействию в энергетике, включая использование в мирных целях ядерной энергии. Госкорпорация "Росатом", являющаяся мировым лидером в этой сфере, готова принять участие в создании первой АЭС на архипелаге, предложить свои наработки в неэнергетических областях применения "мирного атома", - сказал Толченов.
Дипломат также выразил уверенность в том, что уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в Индонезии, "станут основой для налаживания партнерства на данном направлении, послужат на благо народов двух стран".
 
