Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" оценил ситуацию на Смоленской АЭС после перехвата дрона - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250818/rosatom-860839936.html
"Росатом" оценил ситуацию на Смоленской АЭС после перехвата дрона
"Росатом" оценил ситуацию на Смоленской АЭС после перехвата дрона - 18.08.2025, ПРАЙМ
"Росатом" оценил ситуацию на Смоленской АЭС после перехвата дрона
Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом". | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T09:40+0300
2025-08-18T09:41+0300
энергетика
россия
росатом
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860839202_0:12:2981:1689_1920x0_80_0_0_8e84dff8ec284472c9a0f692d6d227cc.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом". В ночь на 17 августа в районе 3-го энергоблока Смоленской АЭС был подавлен боевой беспилотник ВСУ, сообщила атомная госкорпорация. "Происшествие не повлияло на работу предприятия: в настоящее время на Смоленской АЭС в работе все три энергоблока", - говорится в сообщении. "Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - подчеркнул "Росатом".В госкорпорации отметили, что атаки ВСУ на объекты мирного атома в России крайне опасны, они несут риски для ядерной и радиационной безопасности и абсолютно недопустимы."Безответственные атаки украинской стороны по мирным атомным объектам России или вблизи них представляют крайнюю опасность и несут риски для ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивает "Росатом".Кроме того, уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
https://1prime.ru/20250817/fsb-860822766.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860839202_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_893502ebcdedea857cc9ec15d0ee72ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росатом, всу
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, ВСУ
09:40 18.08.2025 (обновлено: 09:41 18.08.2025)
 
"Росатом" оценил ситуацию на Смоленской АЭС после перехвата дрона

"Росатом": перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС

© РИА Новости . Александр Лыскин | Перейти в медиабанкСмоленская атомная электростанция на правом берегу Десногорского водохранилища.
Смоленская атомная электростанция на правом берегу Десногорского водохранилища. - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом".
В ночь на 17 августа в районе 3-го энергоблока Смоленской АЭС был подавлен боевой беспилотник ВСУ, сообщила атомная госкорпорация.
"Происшествие не повлияло на работу предприятия: в настоящее время на Смоленской АЭС в работе все три энергоблока", - говорится в сообщении.
"Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - подчеркнул "Росатом".
В госкорпорации отметили, что атаки ВСУ на объекты мирного атома в России крайне опасны, они несут риски для ядерной и радиационной безопасности и абсолютно недопустимы.
"Безответственные атаки украинской стороны по мирным атомным объектам России или вблизи них представляют крайнюю опасность и несут риски для ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивает "Росатом".
Кроме того, уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
Вчера, 15:39
 
ЭнергетикаРОССИЯРосатомВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала