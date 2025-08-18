https://1prime.ru/20250818/rosatom-860839936.html
"Росатом" оценил ситуацию на Смоленской АЭС после перехвата дрона
Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом". | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом". В ночь на 17 августа в районе 3-го энергоблока Смоленской АЭС был подавлен боевой беспилотник ВСУ, сообщила атомная госкорпорация. "Происшествие не повлияло на работу предприятия: в настоящее время на Смоленской АЭС в работе все три энергоблока", - говорится в сообщении. "Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - подчеркнул "Росатом".В госкорпорации отметили, что атаки ВСУ на объекты мирного атома в России крайне опасны, они несут риски для ядерной и радиационной безопасности и абсолютно недопустимы."Безответственные атаки украинской стороны по мирным атомным объектам России или вблизи них представляют крайнюю опасность и несут риски для ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивает "Росатом".Кроме того, уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
