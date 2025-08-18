https://1prime.ru/20250818/rosatom-860839936.html

"Росатом" оценил ситуацию на Смоленской АЭС после перехвата дрона

"Росатом" оценил ситуацию на Смоленской АЭС после перехвата дрона - 18.08.2025, ПРАЙМ

"Росатом" оценил ситуацию на Смоленской АЭС после перехвата дрона

Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом". | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T09:40+0300

2025-08-18T09:40+0300

2025-08-18T09:41+0300

энергетика

россия

росатом

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860839202_0:12:2981:1689_1920x0_80_0_0_8e84dff8ec284472c9a0f692d6d227cc.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом". В ночь на 17 августа в районе 3-го энергоблока Смоленской АЭС был подавлен боевой беспилотник ВСУ, сообщила атомная госкорпорация. "Происшествие не повлияло на работу предприятия: в настоящее время на Смоленской АЭС в работе все три энергоблока", - говорится в сообщении. "Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - подчеркнул "Росатом".В госкорпорации отметили, что атаки ВСУ на объекты мирного атома в России крайне опасны, они несут риски для ядерной и радиационной безопасности и абсолютно недопустимы."Безответственные атаки украинской стороны по мирным атомным объектам России или вблизи них представляют крайнюю опасность и несут риски для ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивает "Росатом".Кроме того, уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

https://1prime.ru/20250817/fsb-860822766.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росатом, всу